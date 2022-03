Ουκρανία: Drone κατέγραψε επίθεση σε ρωσικά τανκς, έξω από το Κίεβο

Πλάνα από drone, που καταγράφουν την επίθεση σε μια σειρά τανκς σε περιοχή έξω από το Κίεβο, ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας.

Πρόκειται για ενέδρα που στήθηκε σε ρωσικά τανκς έξω από το Μπροβαρί, περίπου 35 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ερευνητική ιστοσελίδα Bellingcat ανέφερε ότι εντόπισε το σημείο που τραβήχτηκε το βίντεο, σε μια ελαφρώς κατοικημένη περιοχή στον αυτοκινητόδρομο E95 που οδηγεί στο Κίεβο, μια απευθείας διαδρομή προς τα ανατολικά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπου επιχειρούν να συγκεντρωθούν οι ρωσικές δυνάμεις.

Το διάρκειας 45 δευτερολέπτων βίντεο είναι μοντάζ, ενώ ακούγεται κάποιος που κατά τα φαινόμενα είναι Ρώσος διοικητής, ο οποίος αναφέρει την επίθεση στους ανωτέρους του και τον θάνατο ενός επικεφαλής του συντάγματος. Αυτό θα μπορούσε να δείχνει ότι αυτή η μάχη δεν έλαβε χώρα σήμερα, σημειώνει ο Guardian.

Το βίντεο δείχνει πολύ κακές τακτικές από την πλευρά των Ρώσων, καθώς μια δύναμη είναι ξεκάθαρα είναι τοποθετημένη σε μια προφανή λεωφόρο προσέγγισης, επεσήμανε ο Ρομπ Λι, ειδικός για ρωσικά στρατιωτικά ζητήματα, Αμερικανός πρώην πεζοναύτης.

This video of a Russian military column coming under attack and retreating was geolocated to 50.587111, 30.837889 by @MrWolfih and confirmed by Bellingcat. Filmed in Brovary, northeast of Kyiv. https://t.co/fj8ukOgip0 pic.twitter.com/oc8dV4OOIR