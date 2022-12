Ουκρανία: Απαντούν στο σκοτάδι με λαμπιόνια στα αυτοκίνητά τους

Στην Ουκρανία τα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Ωστόσο τι κι αν δεν υπάρχει φως στους δρόμους στη Ζαπορίζια. Οι κάτοικοι της περιοχής βρήκαν μια ευφάνταστη διέξοδο από την δυσάρεστη κατάσταση. Διακοσμούν αυτοκίνητα με λαμπιόνια.

Τα αντίστοιχα πλάνα δημοσιεύτηκαν στα social media.

Στο βίντεο, μπορείτε να δείτε ένα αυτοκίνητο ταξί διακοσμημένο με πρωτοχρονιάτικο φωτισμό στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

There is no light on the streets in #Zaporozhye, but local residents have found a way out: they decorate cars with garlands. #Ukraine️ #UkraineRussiaWar️ #UkraineWarNews #UkraineWillWin #StandWithUkraine #SlavaUkrainii #SlavaUkrayini #RussiaIsATerroristState #PutinHitler pic.twitter.com/5g3hNUF5mG