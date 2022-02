Τα μέλη της Ακαδημίας δεν θα είναι τα μόνα που θα ψηφίσουν φέτος τις αγαπημένες τους ταινίες ενόψει των 94ων Βραβείων Όσκαρ.

Ξεκινώντας από αυτήν τη Δευτέρα, οι χρήστες του Twitter θα μπορούν να ψηφίζουν τις αγαπημένες τους ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2021 — ανεξάρτητα από το αν η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ — χρησιμοποιώντας το hashtag #OscarsFanFavorite.

Η ταινία που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους θαυμαστών έως τις 3 Μαρτίου θα αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια των βραβείων που θα μεταδοθούν στις 27 Μαρτίου.

Vote for your to favorite movie of 2021 for a chance to win a trip to the 95th #Oscars in 2023.



Vote up to 20 times per day until 3/3 by tweeting your movie pick with #OscarsFanFavorite & #Sweepstakes or by visiting https://t.co/HjaTjZfexf. pic.twitter.com/rsu45WkxXh