Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο τους μεγαλοεπενδυτές στο κρυπτονόμισμά του, εκτοξεύοντας την αξία του

Η αξία του κρυπτονομίσματος του Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 50% την Τετάρτη, αφού έγινε γνωστό ότι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στο νόμισμα θα έχουν την ευκαιρία να δειπνήσουν με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του νομίσματος, με την ονομασία «$Trump», οι 220 μεγαλύτεροι κάτοχοί του θα προσκληθούν σε επίσημο δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 22 Μαΐου.

Επιπλέον, οι 25 κορυφαίοι επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε μια «εξαιρετικά αποκλειστική» δεξίωση με τον πρόεδρο και σε ειδική περιήγηση.

Η τιμή του νομίσματος αυξήθηκε στα περίπου 14,70 δολάρια, προτού υποχωρήσει ελαφρώς στα 12,30 δολάρια την Πέμπτη το πρωί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας CoinMarketCap.

Παρά τη νέα άνοδο, η αξία του $TRUMP παραμένει πολύ χαμηλότερη από το ιστορικό υψηλό που είχε αγγίξει λίγο πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, όταν εκτινάχθηκε από τα 6 στα 75 δολάρια.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC