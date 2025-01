Ο Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφόρησε το δικό του κρυπτονόμισμα και ήδη αξίζει δισεκατομμύρια

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφόρησε το δικό του κρυπτονόμισμα, η κεφαλαιοποίηση του οποίου εκτοξεύτηκε γρήγορα στα ύψη, έχοντας ήδη φτάσει τα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κυκλοφορία του ψηριακού νομίσματος, με την ονομασία «$Trump», έρχεται καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το εγχείρημα συντονίστηκε από τη CIC Digital LLC, μία θυγατρική του Οργανισμού Τραμπ η οποία στο παρελθόν έχει πουλήσει παπούτσια και αρώματα με την επωνυμία Τραμπ.

Όπως διευκρινίζει η ίδια η εταιρεία, πρόκειται για ένα «meme coin», δηλαδή κρυπτονόμισμα-ανέκδοτο, το οποίο δεν αποσκοπεί να έχει χρήσεις στην καθημερινότητα όπως άλλα νομίσματα, για παράδειγμα το Bitcoin ή το Ethereum.

Ωστόσο, τα meme-coins μπορεί να αποκτήσουν μεγάλη αξία, σε περίπτωση που έχουν την υποστήριξη κάποιου δημοσίου προσώπου ή αν για κάποιο λόγο καταφέρουν να μαγνητίσουν τα social media και γίνουν viral. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Doge coin, ένας κρυπτονόμισμα που γεννήθηκε ως αστείο, αλλά προωθήθηκε από τον Έλον Μασκ και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Σήμερα, η κεφαλαιοποίησή του ξεπερνά τα 55 δισ. δολάρια.

Το πρωί της Κυριακής, περίπου ένα 24ωρο μετά την κυκλοφορία του, η κεφαλαιοποίηση του $Trump έχει φτάσει τα 11 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinMarketCap.com.

Η CIC Digital LLC και η Fight Fight Fight LLC, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στην πολιτεία Ντέλαγουερ νωρίτερα αυτό το μήνα, έχουν στην κατοχή τους το 80% της αξίας του νομίσματος.

«Το ΝΕΟ επίσημο meme του Τραμπ είναι ΕΔΩ! Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε όλα όσα πρεσβεύουμε: Το να νικάμε!» έγραψε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, όταν ανακοίνωσε το meme coin το βράδυ της Παρασκευής.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC