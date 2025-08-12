Η επέλαση του «AI slop»: Τεχνητή νοημοσύνη κατακλύζει το YouTube με αλλόκοτο περιεχόμενο

Από μωρά που «εκτοξεύονται» με διαστημόπλοια, μέχρι έναν «ζωντανό–νεκρό» Κριστιάνο Ρονάλντο και γάτες σε μελοδραματικές ίντριγκες, αυτή είναι η νέα, παράξενη πραγματικότητα στο YouTube, στην εποχή της παραγωγής βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Guardian βάσει δεδομένων της πλατφόρμας Playboard, σχεδόν 1 στα 10 από τα 100 ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια παγκοσμίως τον Ιούλιο δημοσίευαν αποκλειστικά βίντεο δημιουργημένα από AI. Τα δημοφιλέστερα συγκεντρώνουν εκατομμύρια συνδρομητές, όπως το Super Cat League, για παράδειγμα, κανάλι που έχει 3,9 εκατ. ακολούθους και παρουσιάζει ανθρωπόμορφες γάτες σε δραματικές ιστορίες που θυμίζουν σαπουνόπερα.

Η άνθηση αυτής της παραγωγής συνδέεται με την κυκλοφορία νέων εργαλείων, όπως το Google Veo 3 και το Grok Imagine του Έλον Μασκ, που επιτρέπουν τη γρήγορη δημιουργία σύνθετων σκηνών και χαρακτήρων. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποιότητα, επαναληπτικά μοτίβα και σουρεαλιστικά στοιχεία – το φαινόμενο που διεθνώς αποκαλείται AI slop.

AI slop: Η επόμενη φάση του λεγόμενου «enshittification»

Ο Άχιλ Μπαρντουάι, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, προειδοποιεί ότι η «πλημμύρα» τέτοιων βίντεο είναι η επόμενη φάση αυτού που ο συγγραφέας Κόρι Ντόκτοροου ονόμασε enshittification: «Η τεχνητή νοημοσύνη γεμίζει το διαδίκτυο με περιεχόμενο που είναι, στην ουσία, σκουπίδια. Αυτό υποβαθμίζει την εμπειρία των χρηστών, βλάπτει καλλιτέχνες και δημιουργούς και κατακλύζει πλατφόρμες όπως το YouTube με υλικό αμφιβόλου αξίας».

Το YouTube προσπαθεί να περιορίσει το φαινόμενο, απαγορεύοντας την κατανομή εσόδων σε κανάλια που ανεβάζουν «μη αυθεντικό» ή επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο. Μετά από ερωτήματα της Guardian, η εταιρεία αφαίρεσε τρία κανάλια και απέκλεισε άλλα δύο από το πρόγραμμα διαφημίσεων, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια.

Η τάση δεν περιορίζεται στο YouTube. Στο Instagram Reels και το TikTok, AI βίντεο γίνονται συχνά viral, από τον Αβραάμ Λίνκολν να «κάνει vlog» πριν την δολοφονία του, μέχρι «ολυμπιακούς αγώνες» καταδύσεων με γάτες. Οι πλατφόρμες απαιτούν τη σήμανση ρεαλιστικού AI περιεχομένου, αλλά η μαζική παραγωγή και η ταχύτητα διάδοσης δυσκολεύουν τον έλεγχο.

Κατά τον Μπαρντουάι, ένας τρόπος περιορισμού του φαινομένου είναι η πλήρης απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης τέτοιου περιεχομένου: «Αν δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα από αυτά τα βίντεο, θα μειωθεί και το κίνητρο παραγωγής τους».

Youtube: Τα πιο δημοφιλή AI κανάλια

Σχεδόν 1 στα 10 από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια στο YouTube παγκοσμίως προβάλλουν αποκλειστικά περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στην κορυφή αυτής της λίστας για τον Ιούλιο βρίσκονται:

Super Cat League (3,9 εκατ. συνδρομητές)

বজল মিয়া 767k (2 εκατ. συνδρομητές – ο λογαριασμός αυτός έχει πλέον κλείσει)

LSB POWER GAMING (1,7 εκατ. συνδρομητές)

Amite Now Here (1,4 εκατ. συνδρομητές)

Starway (2,8 εκατ. συνδρομητές)

AmyyRoblox (2,4 εκατ. συνδρομητές)

Again Raz Vai (1,8 εκατ. συνδρομητές)

Cuentos Facinantes (4,8 εκατ. συνδρομητές)

MIRANHAINSANO (4,9 εκατ. συνδρομητές)

