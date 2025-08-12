Οι Μακρόν επιστράτευσαν ερευνητές για την υπόθεση της Κάντας Όουενς

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν προσέλαβαν ιδιωτική εταιρεία ερευνών στις ΗΠΑ για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με την Αμερικανίδα podcaster Κάντας Όουενς, ενόψει αγωγής που κατέθεσαν εναντίον της. Η έρευνα κατέγραψε τις πολιτικές και προσωπικές της διασυνδέσεις, περιλαμβάνοντας δεσμούς με προσωπικότητες της γαλλικής άκρας δεξιάς, φιλοδεξιούς κύκλους σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και παρουσία σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Όουενς, γνωστή συντηρητική σχολιάστρια στις ΗΠΑ, κατηγορείται από το προεδρικό ζεύγος για «εξωφρενικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» σε δημοφιλές podcast, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας. Η υπόθεση θεωρείται σπάνια, καθώς ελάχιστοι εν ενεργεία ηγέτες χωρών έχουν στραφεί δικαστικά κατά διαδικτυακών influencers.

Η ιδιωτική έρευνα ανατέθηκε στην αμερικανική εταιρεία Nardello & Co και προηγήθηκε της αγωγής που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στους Financial Times, οι ερευνητές χαρτογράφησαν την πορεία της Όουενς από τις πρώτες της εμφανίσεις ως φιλελεύθερη μέχρι την πολιτική της στροφή υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη ρήξη τους.

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν οι σχέσεις της με τη Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, και η συμμετοχή της σε εκδηλώσεις της γαλλικής εθνικιστικής δεξιάς, όπως το συνέδριο «Convention de la Droite» το 2019. Επίσης, εντοπίστηκαν διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις με τον Ρώσο θεωρητικό Αλεξάντρ Ντούγκιν, καθώς και η αναπαραγωγή του περιεχομένου της από ρωσικά μέσα όπως το Tsargrad και το RT.

Η προέλευση των ισχυρισμών

Η θεωρία για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2017 από Ισπανό blogger, αλλά έγινε γνωστή στη Γαλλία το 2021. Το 2023, ο πρώην εκδότης του ακροδεξιού περιοδικού Faits et Documents, Ξαβιέ Πουσάρ, αναζωπύρωσε τους ισχυρισμούς, μεταφράζοντας υλικό στα αγγλικά και στέλνοντάς το, μεταξύ άλλων, στην Όουενς. Ο Πουσάρ κυκλοφόρησε και βιβλίο με τίτλο Becoming Brigitte, τον οποίο η Όουενς χρησιμοποίησε αυτούσιο για το podcast της.

Η πρώτη αναφορά της Όουενς στο θέμα έγινε τον Μάρτιο του 2024, όταν επικαλέστηκε άρθρο της Daily Mail με τίτλο «Η απόδειξη ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας ΔΕΝ γεννήθηκε άνδρας». Στη συνέχεια, φιλοξένησε τον Πουσάρ σε εκτενή συνέντευξη, παρουσιάζοντάς τον ως θύμα λογοκρισίας από το προεδρικό ζεύγος.

Οι επόμενες κινήσεις

Η αγωγή, που έχει κατατεθεί στο Ντέλαγουερ, κατηγορεί την Όουενς για διάδοση ψευδών ισχυρισμών και επιδιώκει δικαστική διάψευση. Οι δικηγόροι των Μακρόν δηλώνουν ότι το ζεύγος είναι διατεθειμένο να παραστεί αυτοπροσώπως στη δίκη. Η Όουενς, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι Μακρόν δαπανούν «σημαντικά ποσά» σε νομικές και επικοινωνιακές κινήσεις για να «σιγάσουν το παρελθόν» της.

