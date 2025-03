Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει στην πρώτη σύνοδο κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει στην πρώτη σύνοδο κρυπτονομισμάτων του Λευκού Οίκου την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Μαρτίου, σε άλλο ένα σημάδι του εναγκαλισμού του με τον κλάδο.

Ο Τραμπ θα κάνει δηλώσεις στη συγκέντρωση που «θα περιλαμβάνει εξέχοντες ιδρυτές, διευθύνοντες συμβούλους και επενδυτές από τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, καθώς και μέλη της ομάδας εργασίας του προέδρου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ντέιβιντ Σακς, ο επενδυτής και «τσάρος» του Λευκού Οίκου για τα κρυπτονομίσματα, θα ηγηθεί της συνόδου.

