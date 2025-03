Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιβολή νέων δασμών 25% στα αυτοκίνητα «που δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Σήμερα ξεκινά η Ημέρα της Απελευθέρωσης» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας από το Οβάλ Γραφείο την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, συνεχίζοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε.

«Αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι ένας δασμός 25% για όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάμε με μια βάση 2,5%, στην οποία βρισκόμαστε, και πάμε στο 25%». Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 2 Απριλίου, «την 3η Απριλίου, ξεκινάμε να τους συλλέγουμε», τόνισε.

Όπως διευκρίνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, «δεν υπάρχει απολύτως κανένας δασμός» για τα αυτοκίνητα που παράγονται εντός της χώρας.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν από το νέο αυτό μέτρο θα εξαιρεθούν τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων.

