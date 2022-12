Ο Πούτιν διασχίζει την επισκευασμένη γέφυρα στην Κριμαία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέσχισε με ένα όχημα τη γέφυρα στην Κριμαία, η οποία είχε υποστεί ζημιές από βομβιστική επίθεση με φορτηγό, παγιδευμένο με εκρηκτικά, τον Οκτώβριο.

Ο Πούτιν οδήγησε ο ίδιος και διέσχισε τη γέφυρα που συνδέει την ηπειρωτική χώρα της Ρωσίας με τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα από την Ουκρανία το 2014.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε επίσης με τους εργαζόμενους και συζήτησε για τις επισκευές της γέφυρας στο στενό του Κερτς, με έναν ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο υπεύθυνο για το έργο.

Η βομβιστική επίθεση με φορτηγό της 8ης Οκτωβρίου διέκοψε την οδική επικοινωνία σε μία από τις δύο λωρίδες αυτοκινήτων της γέφυρας.

Η Ρωσία κατηγόρησε τότε για την επίθεση στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Απάντησε με χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας και σε άλλες βασικές υποδομές.

Στα social media κυκλοφόρησε και βίντεο με τον Πούτιν να οδηγεί στη γέφυρα.

Putin drives a car in Crimea bridge, months after it was bombed Ukraine pic.twitter.com/rIilKcJz02