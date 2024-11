Διάγγελμα Πούτιν: Η Ρωσία «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τις χώρες που έδωσαν όπλα στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προέβη σε τηλεοπτικό διάγγελμα στο οποίο δήλωσε ότι το σημερινό χτύπημα βαλλιστικών πυραύλων στον Ντνιπρό της Ουκρανίας ήταν απάντηση στα χτυπήματα των πυραύλων ATACMS και Storm Shadow στο ρωσικό έδαφος.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε με έναν «νέο συμβατικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς» που έχει την κωδική ονομασία «Oreshnik». Απείλησε να χρησιμοποιήσει τέτοιους πυραύλους εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ στο μέλλον, ενώ ισχυρίστηκε πως η Ρωσία «έχει το δικαίωμα» να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στις 21 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν συνδυασμένο πλήγμα σε μια από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικο-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας. Σε συνθήκες μάχης, πραγματοποιήθηκε δοκιμή ενός από τα τελευταία ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς. Σε αυτή την περίπτωση, με μια μη πυρηνική υπερηχητική έκδοση ενός βαλλιστικού πυραύλου» είπε ο Πούτιν. «Η δοκιμή ήταν επιτυχής. Ο στόχος επιτεύχθηκε», συμπλήρωσε.

⚡️⚡️ ⚡️ The full statement by Vladimir Putin regarding the strike with the latest medium-range ballistic missile on a defense industry facility in Dnipro, as well as new threats due to Ukrainian strikes with Storm Shadow and ATACMS on Russian territory. pic.twitter.com/PQSpj2HC73