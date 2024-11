«Μην σχολιάσεις την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου»: Το τηλεφώνημα στη Ζαχάροβα στη live ενημέρωση δημοσιογράφων

Στην εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τηλεφώνησαν κατά τη διάρκεια ζωντανής ενημέρωσης δημοσιογράφων και της είπαν να μην σχολιάσει τις αναφορές ότι η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στην Ουκρανία

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η εκπρόσωπος του Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών διέκοψε την καθιερωμένη ζωντανή ενημέρωση των δημοσιογράφων προκειμένου να σηκώσει το κινητό της τηλέφωνο.

Ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση, η Μαρία Ζαχάροβα δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα που χρησιμοποίησε το ανεπίσημο «Mash» αντί για Μαρία και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

In a new "can't make this shit up" . moment, Maria Zakharova gets a call during her live presser today, and you can hear a male voice tell her to not comment the ICBM launch.

Is this another Moscow4 moment, or is it a staged poker bluff meant for the West? pic.twitter.com/d3MUB9YKF4