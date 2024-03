Ο «πόλεμος της πίτσας» στη Νέα Υόρκη για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τους ξυλόφουρνους

Ένας ιδίοτυπος «πόλεμος της πίτσας» διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την «πράσινη» νομοθεσία περί μείωσης των εκπομπών άνθρακα από τις μικρές πιτσαρίες της πόλης.

Η «πράσινη» νομοθεσία που ενέκρινε η πολιτεία της Νέας Υόρκης και έχει γίνει η αφορμή για τον «πόλεμο της πίτσας» επιβάλλει στις πιτσαρίες που λειτουργούν με ξυλόφουρνους και τους έχουν εγκαταστήει πριν από το 2016, να επιτύχουν μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 25% από τις 27 Απριλίου και μετά. Για να γίνει αυτό όμως, απαιτούνται μετατροπές αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων που δεν είναι όλοι έτοιμοι ή ικανοί να υποστηρίξουν, με αποτέλεσμα, ο πόλεμος της πίτσας να έχει ξεσπάσει γύρω από το πιο χαρακτηριστικό έδεσμα της πόλης. Στο πιο πρόσφατο «επεισόδιο», μάλιστα, ένας άντρας πέταξε κουτιά και κομμάτια πίτσας στον περίβολο του δημαρχείου της πόλης.

MAMMA MIA! Watch conservative activist get arrested after throwing slices of pizza at NYC city hall to protest new ban on coal, and wood-fired ovens in city restaurants at the link in bio. https://t.co/WCm9foo86S pic.twitter.com/eAyEb4LRPK