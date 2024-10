Ο «μυστικός πόλεμος» της Μοσάντ κατά της Χεζμπολάχ: Οι βομβητές και η εξόντωση Νασράλα

To πώς η Μοσάντ έφερε εις πέρας την επίθεση με τους βομβητές της Χεζμπολάχ, αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα The Washington Post.

Όπως φαίνεται από όσα αποκάλυψαν πηγές τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ στην εφημερίδα, επρόκειτο για μία εξαιρετικά καλοσχεδιασμένη επίθεση, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια περίπου.

Για την επιτυχή της έκβαση, η Μοσάντ χρειάστηκε όχι μόνο να κατασκευάσει η ίδια τους βομβητές των μαχητών της Χεζμπολάχ, αλλά και να αποκρύψει το γεγονός από μια σειρά διεθνείς παράγοντες της υπόθεσης - την ταϊβανέζικη εταιρεία που υπογράφει την κατασκευή τους, αλλά και τη γυναίκα που ανέλαβε να πείσει τη Χεζμπολάχ να τους προτιμήσει.

Παράλληλα, έπρεπε να ξεπεραστούν και μια σειρά από άλλα εμπόδια: Τα εκρηκτικά δεν έπρεπε να είναι ανιχνεύσιμα, ενώ θα έπρεπε να μπορούν να πυροδοτηθούν από μακριά και μετά από αρκετό χρονικό διάστημα - ακόμα και ετών. Θα έπρεπε επίσης, όλη αυτή η επιχείρηση να διασφαλισθεί ότι θα προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά στον αντίπαλο.

Όπως και, τελικά, έγινε.

Όταν η Χεζμπολάχ αποφάσισε να αγοράσει τους συγκεκριμένους βομβητές που τελικά εξερράγησαν στα χέρια των μαχητών της, όλα έμοιαζαν ιδανικά: Η νέα σειρά βμβητών Apollo φαινόταν ακριβώς προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας ομάδας πολιτοφυλακής με ένα εκτεταμένο δίκτυο μαχητών και μια φήμη που κερδήθηκε με κόπο για την «παράνοια» στα ζητήματα ασφαλείας.

Ο βομβητής AR924 ήταν ελαφρώς ογκώδης αλλά ανθεκτικός, κατασκευασμένος για να επιβιώνει σε συνθήκες πεδίου μάχης. Είχε αδιάβροχο ταϊβανέζικο σχέδιο και υπερμεγέθη μπαταρία που μπορούσε να λειτουργήσει για μήνες χωρίς φόρτιση. Το καλύτερο από όλα, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος ότι οι βομβητές θα μπορούσαν ποτέ να εντοπιστούν από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ. Οι ηγέτες της Χεζμπολάχ εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ που αγόρασαν 5.000 από τους συγκεκριμένους βομβητές και άρχισαν να τους μοιράζουν σε μαχητές μεσαίου επιπέδου και σε προσωπικό υποστήριξης από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κανείς από τους μαχητές της Χεζμπολάχ δεν υποψιάστηκε ποτέ ότι είχε πάνω του μια ευρηματικά κατασκευασμένη ισραηλινή βόμβα. Και ακόμη και μετά την έκρηξη χιλιάδων συσκευών στον Λίβανο και τη Συρία, λίγοι εκτίμησαν το πιο απαίσιο χαρακτηριστικό των βομβητών: Ότι η αποκρυπτογράφηση του μηνύματος γίνεται σε δύο βήματα - κι αυτό εξασφάλιζε ότι οι περισσότεροι μαχητές θα κρατούσαν τη συσκευή και με τα δύο τους χέρια όταν εξερράγη.

Η ιδέα για την παγίδευση των βομβητών ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ που γνωρίζουν τα γεγονότα και μίλησαν στη Washington Post. Μέρη του σχεδίου άρχισαν να εφαρμόζονται περισσότερο από ένα χρόνο πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που έβαλε την περιοχή σε τροχιά πολέμου. Ήταν μια εποχή σχετικής ησυχίας στα σημαδεμένα από τον πόλεμο βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Μεταξύ των ομάδων πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν με όπλα που στοχεύουν στο Ισραήλ, η Χεζμπολάχ είναι μακράν η ισχυρότερη. Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρακολουθούσαν με αυξανόμενη ανησυχία καθώς η λιβανέζικη ομάδα προσέθετε νέα όπλα σε ένα οπλοστάσιο που ήταν ήδη ικανό να χτυπήσει ισραηλινές πόλεις με δεκάδες χιλιάδες κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας.

Η Μοσάντ, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών που είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση των εξωτερικών απειλών για το εβραϊκό κράτος, είχε εργαστεί για χρόνια για να διεισδύσει στην ομάδα με ηλεκτρονική παρακολούθηση και πληροφοριοδότες. Με τον καιρό, οι ηγέτες της Χεζμπολάχ έμαθαν να ανησυχούν για την ευπάθεια της ομάδας στην ισραηλινή παρακολούθηση και πειρατεία, φοβούμενοι ότι ακόμη και τα συνηθισμένα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε συσκευές υποκλοπής και παρακολούθησης ελεγχόμενες από το Ισραήλ.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός είδους επικοινωνιακού «δούρειου ίππου», είπαν οι αξιωματούχοι. Η Χεζμπολάχ έψαχνε για ηλεκτρονικά δίκτυα με προστασία από χακάρισμα για τη μετάδοση μηνυμάτων και η Μοσάντ βρήκε μια σειρά από τεχνάσματα που θα οδηγούσαν την ομάδα πολιτοφυλακής να αγοράσει συσκευές που φαινόταν τέλειες για τη δουλειά - μόνο που επρόκειτο για εξοπλισμό που σχεδίασε και είχε συναρμολογήσει η ίδια η Μοσάντ στο Ισραήλ.

Το πρώτο μέρος του σχεδίου -με τα γουόκι τόκι - άρχισε να εφαρμόζεται στον Λίβανο από τη Μοσάντ πριν από σχεδόν μια δεκαετία, το 2015. Τα κινητά αμφίδρομα ραδιόφωνα περιείχαν πακέτα μπαταριών μεγάλου μεγέθους, ένα κρυφό εκρηκτικό και ένα σύστημα μετάδοσης που έδωσε στο Ισραήλ πλήρη πρόσβαση στις επικοινωνίες της Χεζμπολάχ.

Για εννέα χρόνια, οι Ισραηλινοί αρκέστηκαν στο να κρυφακούν τη Χεζμπολάχ, είπαν οι αξιωματούχοι, ενώ επιφυλάσσονταν να μετατρέψουν τα γουόκι-τόκι σε βόμβες σε μια μελλοντική κρίση.

Αλλά μετά ήρθε μια νέα ευκαιρία και ένα λαμπρό νέο προϊόν: ένας μικρός βομβητής εξοπλισμένος με ένα ισχυρό εκρηκτικό. Σε μια ειρωνεία που δεν θα γινόταν ξεκάθαρη για πολλούς μήνες, η Χεζμπολάχ θα κατέληγε να πληρώνει έμμεσα τους Ισραηλινούς για τις μικροσκοπικές βόμβες που θα σκότωναν ή θα τραυμάτιζαν πολλούς από τους μαχητές της.

Επειδή οι ηγέτες της Χεζμπολάχ ήταν σε εγρήγορση για πιθανή δολιοφθορά, οι βομβητές δεν μπορούσαν -φυσικά- να φαίνεται ότι προέρχονται από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιονδήποτε άλλο Ισραηλινό σύμμαχο. Έτσι, το 2023, η Χεζμπολάχ άρχισε να λαμβάνει προσκλήσεις για τη μαζική αγορά βομβητών Apollo με το σήμα της Ταϊβάν, ένα ευρέως αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα και μια σειρά προϊόντων με παγκόσμια διανομή, χωρίς διακριτούς δεσμούς με ισραηλινά ή εβραϊκά συμφέροντα. Η ταϊβανέζικη εταιρεία δεν γνώριζε το σχέδιο, δήλωσαν αξιωματούχοι στη Washington Post.

Οι πωλήσεις ολοκληρώθηκαν από έναν αξιωματούχο μάρκετινγκ που εμπιστεύεται η Χεζμπολάχ με συνδέσμους με την εταιρεία Apollo. Η υπάλληλος μάρκετινγκ, μια γυναίκα της οποίας οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα και την εθνικότητα, ήταν πρώην αντιπρόσωπος πωλήσεων της Ταϊβανέζικης εταιρείας στη Μέση Ανατολή και είχε ιδρύσει τη δική της εταιρεία και είχε αποκτήσει άδεια για την πώληση μιας σειράς βομβητών που έφεραν το σήμα Apollo. Κάποια στιγμή το 2023, πρόσφερε στη Χεζμπολάχ μια συμφωνία για ένα από τα προϊόντα που πούλησε η εταιρεία της: το στιβαρό και αξιόπιστο AR924.

«Ήταν αυτή που είχε επαφή με τη Χεζμπολάχ και τους εξήγησε γιατί ο μεγαλύτερος βομβητής με τη μεγαλύτερη μπαταρία ήταν καλύτερος από το αρχικό μοντέλο», είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της επιχείρησης. Ένα από τα κύρια σημεία πώλησης για το AR924 ήταν ότι «ήταν δυνατό να φορτιστεί με καλώδιο. Και οι μπαταρίες είχαν μεγαλύτερη διάρκεια», είπε ο αξιωματούχος.

Όπως αποδείχθηκε, η πραγματική παραγωγή των συσκευών ανατέθηκε σε εξωτερικούς συνεργάτες και η υπεύθυνη μάρκετινγκ δεν είχε γνώση της επιχείρησης και δεν γνώριζε ότι οι βομβητές είχαν συναρμολογηθεί στο Ισραήλ υπό την επίβλεψη της Μοσάντ, δήλωσαν αξιωματούχοι. Οι βομβητές της Μοσάντ, καθένας από τους οποίους ζύγιζε λιγότερο από 85 γραμμάρια, περιελάμβαναν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: μια μπαταρία που έκρυβε μια μικρή ποσότητα ισχυρού εκρηκτικού, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση.

Σε ένα κατόρθωμα της μηχανικής, το εξάρτημα της βόμβας ήταν τόσο προσεκτικά κρυμμένο που ήταν ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμο, ακόμη κι αν η συσκευή μπορούσε να αποσυναρμολογηθεί, είπαν οι αξιωματούχοι. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Χεζμπολάχ όντως αποσυναρμολόγησε ορισμένους από τους βομβητές και μπορεί ακόμη και να τους έκανε ακτινογραφία.

Επίσης αόρατη ήταν η απομακρυσμένη πρόσβαση της Μοσάντ στις συσκευές. Ένα ηλεκτρονικό σήμα από την υπηρεσία πληροφοριών θα μπορούσε να προκαλέσει την έκρηξη χιλιάδων συσκευών ταυτόχρονα. Όμως, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη ζημιά, η έκρηξη θα μπορούσε επίσης να πυροδοτηθεί με μια ειδική διαδικασία δύο βημάτων που απαιτείται για την προβολή ασφαλών μηνυμάτων που είχαν κρυπτογραφηθεί.

