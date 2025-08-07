Παρίσι: Συνθήματα για «γενοκτονία» στα γραφεία της El Al, της εθνικής αεροπορικής του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ
Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «αεροπορική της γενοκτονίας» 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Youtube - Associated Press
Στο στόχαστρο βανδάλων βρέθηκαν τα γραφεία της ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας El Al στο κέντρο του Παρισιού, καθώς άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά, χαρακτηρίζοντεας την εταιρεία «αεροπορική της γενοκτονίας». Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, κανείς δεν βρισκόταν στον χώρο κατά το περιστατικό και δεν σημειώθηκε τραυματισμός. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται με «τη μέγιστη σοβαρότητα», ενώ η El Al δηλώνει πως συνεργάζεται στενά με τις αρχές τόσο στη Γαλλία όσο και στο Ισραήλ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας, ιδίως όταν έχει ως κίνητρο το μίσος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία επισημαίνει ότι τα αεροσκάφη της φέρουν «με υπερηφάνεια» τη σημαία του Ισραήλ.

Έρευνα για ρατσιστικά κίνητρα

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για «καταστροφή περιουσίας με ρατσιστικά ή εθνοτικά κίνητρα». Η ισραηλινή πλευρά κάνει λόγο για αντισημιτική επίθεση και ζητά από τη γαλλική κυβέρνηση να διασφαλίσει την προστασία του προσωπικού και των γραφείων της El Al.

Η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρεγκέβ, καταδίκασε το περιστατικό και έστρεψε τα βέλη της κατά της γαλλικής κυβέρνησης και του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν:

«Σήμερα είναι η El Al, αύριο θα είναι η Air France», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τον Μακρόν ότι με τη στάση του «δίνει δώρα στη Χαμάς».

Η επίθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δέσμευση του Γάλλου προέδρου ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακό κράτος,  μια πολιτική που επικροτήθηκε από ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ.

Δεν είναι το πρώτο παρόμοιο περιστατικό στη γαλλική πρωτεύουσα. Τον Μάιο, αρκετοί εβραϊκοί χώροι στο Παρίσι βανδαλίστηκαν με πράσινη μπογιά, μεταξύ των οποίων το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, τρεις συναγωγές και ένα εβραϊκό εστιατόριο.

Η Γαλλία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Δυτικής Ευρώπης, με περίπου 500.000 μέλη, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1% του συνολικού πληθυσμού. Tα τελευταία χρόνια, οι αντισημιτικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί δραματικά, με νέα έξαρση να καταγράφεται το 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Guardian 

