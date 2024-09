Ανάλυση: Η υψηλού ρίσκου επίθεση κατά της Χεζμπολάχ σε δρόμους και καταστήματα του Λιβάνου

Το υψηλό ρίσκο και το εξαιρετικά περίπλοκο σχέδιο της επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ που προκάλεσε θανάτους αμάχων στον Λίβανο, αναλύει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Οι βομβητές και τα γουόκι-τόκι των μελών της Χεζμπολάχ πυροδοτήθηκαν καθώς οι άνδρες έτρωγαν σε εστιατόρια , βρίσκονταν σε κηδείες και -γενικά- ασχολούνταν με την καθημερινή ζωή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο μικρά κορίτσια και να τραυματισθούν εκατοντάδες άμαχοι. Οι λεπτομέρειες που προέκυψαν από τις έρευνες για τις μαζικές επιθέσεις στον Λίβανο έδειξαν ένα εξαιρετικά περίπλοκο σχέδιο που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ, στο πλαίσιο του οποίου είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά σε χιλιάδες συσκευές που διανεμήθηκαν στα μέλη της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, διεθνείς παρατηρητές και αξιωματούχοι υγείας ως κατέκριναν την εκτεταμένη επίθεση ως ανακριβή και εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, καθώς έθεσε σε κίνδυνο αμάχους για έναν σχετικά «ασαφή στρατιωτικό σκοπό».

Οι εκρήξεις την Τρίτη και την Τετάρτη στον Λίβανο σημειώθηκαν σε δρόμους και αγορές των πόλεων, ενώ τουλάχιστον δύο παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών. Αξιωματικός του λιβανέζικου στρατού είπε ότι ένας ασύρματος εξερράγη την Τετάρτη σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο Ιατρικό Κέντρο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού ή AUBMC, απέναντι από την είσοδο των επειγόντων περιστατικών.

THIS IS CRAZY! 😳🤯🚨



Israeli Intelligence (Mossad) is responsible for KILLING at least 8 people in Lebanon, including children, as well as INJURING OVER 2750 other Hezbollah fighters by way of hacking their pagers & mobile devices causing them to EXPLODE in a MASSIVE targeted… pic.twitter.com/pToLuoVX1o — The Patriot Voice (@TPV_John) September 17, 2024

Ο Δρ. Firass Abiad, ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, είπε στη Wall Street Journal ότι πολλοί από τους βομβητές ανατινάχθηκαν στα πρόσωπα των ανθρώπων, καθώς εκείνοι τους έφερναν κοντά στα μάτια τους για να διαβάσουν το μήνυμα που έλαβαν. «Μερικοί από τους τραυματίες ήταν στα ποδήλατά τους ή κάποιοι ήταν στα αυτοκίνητά τους», είπε. «Μερικοί άνθρωποι ήταν με τις οικογένειές τους. Γι' αυτό επηρεάστηκαν τα παιδιά τους».

Είπε επίσης ότι του ήταν δύσκολο να προσδιορίσει πόσοι από τους νεκρούς και τους τραυματίες ήταν μέλη της Χεζμπολάχ και πόσοι ήταν άμαχοι. Πολλοί από αυτούς που τραυματίστηκαν δούλευαν σε κανονικές δουλειές όταν εξερράγησαν οι βομβητές, είπε.

«Όποιος το σχεδίαζε αυτό δεν ήξερε πού θα κατέληγαν αυτοί οι βομβητές», είπε. «Υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο σε αυτή την επίθεση», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τους ψηφοφόρους να απωθήσει τη Χεζμπολάχ από τα ισραηλινά σύνορα. Από τότε που η Χεζμπολάχ άρχισε να πυροβολεί προς το Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο βορρά και ζουν ως εκτοπισμένοι σε άλλες περιοχές της χώρας.

Làn sóng tác chiến điện tử lần thứ hai của Israel tấn công vào Lebanon!



Các tấm pin mặt trời, điện thoại di động, máy bộ đàm, pin mặt trời và radio hiện đang phát nổ ở Beirut và các thành phố khác của Lebanon!



Báo cáo từ các bệnh viện ở Beirut cho… pic.twitter.com/Uqc9dGlDwp — Tran Thai Hoa (@Tran_Thai_Hoa) September 18, 2024

Πολλοί οι τραυματισμοί στα μάτια και στα χέρια - Μόνιμες οι αναπηρίες στους τραυματίες

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου είπε επίσης ότι περισσότεροι από 2.000 τραυματίες έφτασαν στα νοσοκομεία μέσα στην πρώτη μισή ώρα μετά την επίθεση και ότι μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, τα νοσοκομεία είχαν πραγματοποιήσει περίπου 500 επεμβάσεις, κυρίως σε πρόσωπα, ματιά και χέρια.

Ο Ghassan Abu Sitta, πλαστικός χειρουργός στο AUBMC, είπε: «Βασικά υπάρχουν χιλιάδες νεαροί άνδρες με σχεδόν πανομοιότυπους τραυματισμούς που οδηγούν σε μόνιμες αναπηρίες. Αυτοί οι τραυματισμοί επηρεάζουν τα χέρια και το ένα ή και τα δύο μάτια».

Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να φανεί στους ανθρώπους το μέγεθος της επίθεσης. Μεγάλο μέρος της χώρας έμαθε πρώτα τι συνέβαινε στο Διαδίκτυο, όπου κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν βομβητές να εκρήγνυνται και στη συνέχεια φρικτές σκηνές από νοσοκομεία με σπασμένα χέρια, καμένα μάτια και ματωμένο κορμό.

Ο Δρ Georges Ghanem, διευθυντής της μονάδας κρίσεων στο Ιατρικό Κέντρο του Λιβανέζικου Αμερικανικού Πανεπιστημίου, είπε ότι περισσότεροι από 40 ασθενείς είχαν πολύπλοκα τραύματα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων στα μάτια και στα άκρα τους.

Επειδή τα μάτια απαιτούν προηγμένη χειρουργική επέμβαση, οι προμήθειες και οι ειδικοί ήταν καταπονημένοι και οι επεμβάσεις χρειάστηκε να καθυστερήσουν επί ώρες. «Οι περιορισμένοι γιατροί, ο εξοπλισμός και ο χώρος καθώς τα θύματα έρχονταν ταυτόχρονα από ολόκληρη τη χώρα, έκαναν την ανταπόκριση πολύ δύσκολη», είπε ο Ghanem. «Τώρα εργαζόμαστε για την εξασφάλιση προσθετικών για όσους έχασαν τα άκρα τους».

The pagers that exploded simultaneously in Lebanon, injuring close to 3,000 people were made by US firm Motorola & detonated by the israelis https://t.co/7HA9KZtYLB — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) September 17, 2024

Επιθέσεις σε πολυσύχναστα μέρη

Στις 3:25 μ.μ. την Τρίτη, δύο μέλη της Χεζμπολάχ έτρωγαν μεσημεριανό σε ένα εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα του Λιβάνου όταν εξερράγη ο βομβητής που είχε μαζί του ένας από τους άνδρες, τραυματίζοντάς τον σοβαρά και προκαλώντας του αιμορραγία στα χέρια και τα μάτια, περιγράφει η The Wall Street Journal και συνεχίζει:

«Στις 3:34 μ.μ., μια άλλη έκρηξη έπληξε γραφείο της Χεζμπολάχ. Ένας βομβητής που χρησιμοποιείται για εσωτερικές επικοινωνίες έλαβε ένα μήνυμα κειμένου αποτελούμενο από μια σειρά αριθμών, στη συνέχεια ακούστηκε ένα ηχητικό σήμα για πέντε δευτερόλεπτα και η συσκευή εξερράγη , πετώντας έναν άνδρα από την καρέκλα του και καταστρέφοντας το γραφείο του, είπε ένας μάρτυρας».

🚨🇱🇧 FIRES RAGING IN BEIRUT FROM NEW EXPLOSIONS



Other devices besides pagers are exploding in Lebanon, including cell phones, solar panels, laptops, and walkie talkies in second wave of Zionist terrorism. 3 murdered so far. Homes, shops, and cars reportedly on fire. pic.twitter.com/feTmr4EDc7 — Expat Vibes (@expatvibes) September 18, 2024

Μέσα σε λίγα λεπτά, εκατοντάδες pagers που είχαν μέλη της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και σε όλη τη χώρα εξερράγησαν, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 2.800, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. «Μετά, την Τετάρτη, συνέβη ξανά: Αυτή τη φορά ασύρματοι και άλλα ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ άρχισαν να ανατινάζονται, στέλνοντας ένα δεύτερο κύμα θυμάτων στα νοσοκομεία».

Μία έκρηξη γύρω στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης συνέβη σε μια κηδεία στα νότια προάστια της Βηρυτού. Κηδεύονταν μέλη της Χεζμπολάχ που είχαν σκοτωθεί από τις εκρήξεις της Τρίτης. Μέσα σε λίγα λεπτά, διαδόθηκε η είδηση ​​ότι άλλος ένας γύρος εκρηκτικών επιθέσεων βρισκόταν σε εξέλιξη, και ορισμένοι πενθούντες πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

BREAKING 🚨🚨🚨



Communication explosions go off at Hezbollah funeral once again! pic.twitter.com/obSQFjXN1V — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2024

Ο αριθμός των νεκρών από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, στον Λίβανο ανήλθε στους 25, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας, Φιράς Αμπιάντ, σε συνέντευξη Τύπου και άλλοι 450 τραυματίστηκαν. Οι επιθέσεις αποκάλυψαν επίσης τις ταυτότητες χιλιάδων στελεχών της Χεζμπολάχ - αποτελώντας σε πολλές περιπτώσεις «έκπληξη» για συγγενείς και γείτονες των ανδρών αυτών.

BREAKING: More radio explosions in Lebanon!



The explosions occurred during the funeral of 4 Hezbollah operatives who were killed last night in explosions in Beirut. pic.twitter.com/FF3lKYYUIe — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 18, 2024

Οι εκρήξεις αυτές αποτελούν -όπως όλα δείχνουν- σχέδιο που διεξήγαγαν οι φιλόδοξες μυστικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, με στόχο να διαταραχθεί ένας εχθρός που έχει συγκεντρώσει ένα τρομερό οπλοστάσιο και που, από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, ανταλλάσσει τακτικά πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις σε όλα τα βόρεια σύνορα της χώρας.

Οι επιθέσεις έφεραν τον Λίβανο σε αδιέξοδο. Η χώρα έχει υποφέρει επί δεκαετίες από δολοφονίες, μεγάλους βομβαρδισμούς και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου ενός 15ετούς εμφυλίου πολέμου, της ισραηλινής εισβολής του 1982 και των επαναλαμβανόμενων πολέμων από τότε μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, σημειώνει η The Wall Street Journal, επισημαίνοντας πως μπορεί οι επιθέσεις του Ισραήλ τις δύο τελευταίες ημέρες να μην έχουν «συντριπτικά» αποτελέσματα, ωστόσο επιφέρουν σοβαρό πλήγμα τόσο κατά της Χεζμπολάχ, όσο και στο ηθικό των εχθρών του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή.



Με πληροφορίες από The Wall Street Journal

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Εκρήξεις στον Λίβανο: Πώς το Ισραήλ κατασκεύασε έναν σύγχρονο δούρειο ίππο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Στρατηγική νίκη του Ισραήλ το σαμποτάζ με τους βομβητές στον Λίβανο