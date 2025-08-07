ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Παρά την καταδίκη, ο Diddy σχεδιάζει επιστροφή με live στο Madison Square Garden

Ο 54χρονος σταρ κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων για πορνεία και η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Παρά την καταδίκη, ο Diddy σχεδιάζει επιστροφή με live στο Madison Square Garden Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Παρά την πρόσφατη καταδίκη του για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και την ενδεχόμενη φυλάκισή του, ο Αμερικανός ράπερ και μουσικός παραγωγός Σον «Diddy» Κομπς φέρεται να σχεδιάζει την επιστροφή του στη σκηνή με συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του στο CBS News.

Ο 54χρονος σταρ, που υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες στον χώρο της χιπ χοπ μουσικής, κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων για πορνεία. Αντιθέτως, απαλλάχθηκε από βαρύτερες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωματεμπορία, οι οποίες επισύρουν ακόμα και ισόβια κάθειρξη.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Ανιφίλο, ανέφερε πως ο Κομπς τού είπε: «Θα επιστρέψω στο Madison Square Garden».

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο και, παρότι το ανώτατο πλαίσιο προβλέπει έως και 20 χρόνια κάθειρξη, εκτιμάται πως η τελική ποινή θα είναι σημαντικά μικρότερη.

Diddy: Από την κορυφή στην πτώση

Ο Σον Κομπς υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy Records, συνεργάτης και «μέντορας» του Notorious B.I.G., ενώ διακρίθηκε ως πολυβραβευμένος καλλιτέχνης και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν από τη μουσική στη μόδα και την τηλεόραση, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη αυτοκρατορία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δημόσιο προφίλ του έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα. Εκτός από την ποινική καταδίκη, ο Κομπς αντιμετωπίζει και πολλαπλές αγωγές σε αστικά δικαστήρια, που αφορούν ανάλογες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου NBC News, που επικαλείται πηγή προσκείμενη στην νομική του ομάδα, ο Κομπς βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα.

Με πληροφορίες από  Sky News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώνεται μετά από 20 χρόνια φυλακής – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Διεθνή / Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τους θανάτους των παιδιών της αλλά είκοσι χρόνια μετά, αθωώθηκε - Το ποσό της αποζημίωσής της φέρνει αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Διεθνή / Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν για νέα κύματα θανάτων και εκτοπισμού
LIFO NEWSROOM
 
 