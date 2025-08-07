Παρά την καταδίκη, ο Diddy σχεδιάζει επιστροφή με live στο Madison Square Garden

Παρά την πρόσφατη καταδίκη του για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και την ενδεχόμενη φυλάκισή του, ο Αμερικανός ράπερ και μουσικός παραγωγός Σον «Diddy» Κομπς φέρεται να σχεδιάζει την επιστροφή του στη σκηνή με συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του στο CBS News.

Ο 54χρονος σταρ, που υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες στον χώρο της χιπ χοπ μουσικής, κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο για δύο κατηγορίες μεταφοράς προσώπων για πορνεία. Αντιθέτως, απαλλάχθηκε από βαρύτερες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σωματεμπορία, οι οποίες επισύρουν ακόμα και ισόβια κάθειρξη.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Ανιφίλο, ανέφερε πως ο Κομπς τού είπε: «Θα επιστρέψω στο Madison Square Garden».

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο και, παρότι το ανώτατο πλαίσιο προβλέπει έως και 20 χρόνια κάθειρξη, εκτιμάται πως η τελική ποινή θα είναι σημαντικά μικρότερη.

Diddy: Από την κορυφή στην πτώση

Ο Σον Κομπς υπήρξε επί δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Bad Boy Records, συνεργάτης και «μέντορας» του Notorious B.I.G., ενώ διακρίθηκε ως πολυβραβευμένος καλλιτέχνης και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Οι δραστηριότητές του επεκτάθηκαν από τη μουσική στη μόδα και την τηλεόραση, δημιουργώντας μια πολυδιάστατη αυτοκρατορία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το δημόσιο προφίλ του έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα. Εκτός από την ποινική καταδίκη, ο Κομπς αντιμετωπίζει και πολλαπλές αγωγές σε αστικά δικαστήρια, που αφορούν ανάλογες κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου NBC News, που επικαλείται πηγή προσκείμενη στην νομική του ομάδα, ο Κομπς βρίσκεται επίσης σε επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο προεδρικής χάρης.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει αν έχει κατατεθεί τέτοιο αίτημα.

Με πληροφορίες από Sky News