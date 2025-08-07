ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δανία: 15χρονος σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο

Συνελήφθησαν ακόμη δύο έφηβοι του που φέρονται να προετοίμαζαν μαζί του την επίθεση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δανία: 15χρονος σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο Facebook Twitter
Μαθητής από τη Δανία συνελήφθη με την κατηγορία ότι ετοίμαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο / Φωτ.: Unsplash
0

Μαθητής 15 ετών από τη Δανία φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο.

Ο 15χρονος τέθηκε υπό κράτηση αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές υποψιάζονται, ότι προετοίμαζε, μαζί με δύο συμμαθητές του, ένοπλη επίθεση σε σχολείο, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, την Πέμπτη 7 Αυγούστου, η αστυνομία.

«Την Παρασκευή 1η Αυγούστου του 2025, η αστυνομία της νοτιοανατολικής Γιουτλάνδης (δυτικά) δέχθηκε μια καταγγελία σχετικά με τον σχεδιασμό μιας ένοπλης επίθεσης σε σχολείο, στο σχολείο Sct. Michaels στο Κόλντινγκ», στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Η εκτίμηση των αρχών, είναι πως δεν υπάρχει «πραγματικός και συγκεκριμένος κίνδυνος για το εν λόγω σχολείο ούτε για οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο».

Συνολικά συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι και όπως εξήγησε ει η αστυνομία, «ο ένας από τους υπόπτους ηλικίας 15 ετών οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τέσσερις εβδομάδες».

Οι άλλοι δύο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους. Το σχολείο εναντίον του οποίου σχεδιαζόταν η επίθεση είναι ένα ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Κόλντινγκ, την όγδοη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην οποία οι σχολικές διακοπές τελειώνουν γύρω στις 11 Αυγούστου.

Οι ύποπτοι είναι μαθητές ενός άλλου σχολείου, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώνεται μετά από 20 χρόνια φυλακής – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Διεθνή / Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τους θανάτους των παιδιών της αλλά είκοσι χρόνια μετά, αθωώθηκε - Το ποσό της αποζημίωσής της φέρνει αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
 
 