Εκρήξεις στον Λίβανο: Μαχητής της Χεζμπολάχ τσεκάρει το pager κι αυτό εκρήγνυται

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μία από τις εκατοντάδες εκρήξεις τηλεφωνικών βομβητών μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η εικόνα είναι από κάμερα ασφαλείας σε κατάστημα και δείχνει το σημείο που βρίσκεται το ταμείο του καταστήματος. Ένας άνδρας στέκεται δίπλα στην ταμία, που «χτυπάει» τα πράγματά του για να πληρώσει. Ωστόσο, η κάμερα -στα αριστερά της οθόνης- δείχνει τον άνδρα να έχει κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση για να ελέγξει τον βομβητή του. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, φαίνεται η έκρηξη. Ο άνδρας πέφτει αναίσθητος πάνω στο ταμείο, ενώ η ταμίας τρέχει να φύγει μακριά, όπως κάνουν και άλλοι πελάτες του καταστήματος.

Almost more than 1000 #pagers have exploded in #Lebanon and as per reports 8 people have died and 2750 has been injured.



The pager battery is smaller as compared to mobile battery. Just imagine the potential threat we are carrying in our pockets.

