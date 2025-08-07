ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος και μάνατζερ της Κέλι Κλάρκσον

Ο Μπλάκστοκ είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, δύο από προηγούμενο γάμο και δύο με την Κλάρκσον

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος και μάνατζερ της Κέλι Κλάρκσον Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Σε ηλικία 48 ετών πέθανε ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Κέλι Κλάρκσον και μάνατζερ καλλιτεχνών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο που διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια.

«Ο Μπράντον πάλεψε γενναία και έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της οικογένειας Μπλάκστοκ, καλώντας το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των συγγενών του «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η είδηση γνωστοποιήθηκε αρχικά από το περιοδικό People, ενώ λίγο νωρίτερα η Κέλι Κλάρκσον είχε ανακοινώσει μέσω Instagram την αναβολή των συναυλιών της στο Λας Βέγκας, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. «Κανονικά δεν μοιράζομαι προσωπικά ζητήματα, αλλά φέτος ο πατέρας των παιδιών μου είναι άρρωστος και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι απόλυτα παρούσα για εκείνα», έγραψε η τραγουδίστρια.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά,  δύο από προηγούμενο γάμο και δύο με την Κλάρκσον. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013 και χώρισε το 2020, με την τραγουδίστρια να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Πέρα από την προσωπική τους σχέση, ο Μπλάκστοκ υπήρξε για χρόνια μάνατζερ της Κέλι Κλάρκσον και είχε επίσης εκπροσωπήσει γνωστά ονόματα όπως ο αστέρας της κάντρι μουσικής, Μπλέικ Σέλτον.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώνεται μετά από 20 χρόνια φυλακής – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Διεθνή / Η «πιο μισητή γυναίκα της Αυστραλίας» αθωώθηκε μετά από 20 χρόνια στη φυλακή – Αντιδράσεις για την αποζημίωσή της

Η Kathleen Folbigg καταδικάστηκε για τους θανάτους των παιδιών της αλλά είκοσι χρόνια μετά, αθωώθηκε - Το ποσό της αποζημίωσής της φέρνει αντιδράσεις
LIFO NEWSROOM
 
 