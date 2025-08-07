Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος και μάνατζερ της Κέλι Κλάρκσον

Σε ηλικία 48 ετών πέθανε ο Μπράντον Μπλάκστοκ, πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας Κέλι Κλάρκσον και μάνατζερ καλλιτεχνών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο που διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια.

«Ο Μπράντον πάλεψε γενναία και έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της οικογένειας Μπλάκστοκ, καλώντας το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των συγγενών του «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η είδηση γνωστοποιήθηκε αρχικά από το περιοδικό People, ενώ λίγο νωρίτερα η Κέλι Κλάρκσον είχε ανακοινώσει μέσω Instagram την αναβολή των συναυλιών της στο Λας Βέγκας, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. «Κανονικά δεν μοιράζομαι προσωπικά ζητήματα, αλλά φέτος ο πατέρας των παιδιών μου είναι άρρωστος και αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαι απόλυτα παρούσα για εκείνα», έγραψε η τραγουδίστρια.

Ο Μπράντον Μπλάκστοκ είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, δύο από προηγούμενο γάμο και δύο με την Κλάρκσον. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2013 και χώρισε το 2020, με την τραγουδίστρια να καταθέτει αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Πέρα από την προσωπική τους σχέση, ο Μπλάκστοκ υπήρξε για χρόνια μάνατζερ της Κέλι Κλάρκσον και είχε επίσης εκπροσωπήσει γνωστά ονόματα όπως ο αστέρας της κάντρι μουσικής, Μπλέικ Σέλτον.

Με πληροφορίες από Associated Press

