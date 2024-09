Μαρτυρία χειρουργού στον Λίβανο: «Έγινα ρομπότ» για να περιθάλψω τους τραυματίες 

Ένας Λιβανέζος χειρούργος περιέγραψε πώς ο τεράστιος όγκος των σοβαρά τραυματισμένων ανθρώπων μετά τις δύο ημέρες επιθέσεων τον ανάγκασε να ενεργήσει σαν «ρομπότ» μόνο και μόνο για να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται.

Ο χειρουργός Elias Jaradeh είπε ότι μεταξύ των τραυματιών που περιέθαλψε ήταν γυναίκες και παιδιά, αλλά οι περισσότεροι από τους ασθενείς που είδε ήταν νεαροί άνδρες. Ο χειρουργός είπε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ήταν «βαριά τραυματισμένοι» και πολλοί είχαν χάσει την όραση και στα δύο μάτια.

Στους νεκρούς και τους τραυματίες στον Λίβανο περιλαμβάνονται μαχητές της Χεζμπολάχ – της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης ομάδας που ανταλλάσσει διασυνοριακά πυρά με το Ισραήλ εδώ και μήνες και χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Αλλά έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί και μέλη των οικογενειών των ανδρών αυτών, μαζί με αθώους περαστικούς. Ο Elias Jaradeh περιέγραψε τους τραυματίες που περιέθαλψε ως «κυρίως πολίτες».

Για τις βομβιστικές επιθέσεις – στις οποίες σκοτώθηκαν 37 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά – κατηγορείται ευρέως στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο Δρ Jaradeh, ο οποίος είναι επίσης βουλευτής του κοινοβουλευτικού μπλοκ Change, εργαζόταν σε ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο οφθαλμών και αυτιών όπου στάλθηκαν μερικοί από τους πιο σοβαρά τραυματίες. Είπε ότι είχε επιβαρύνει τις ιατρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου.

«Και, ναι, είναι πολύ δύσκολο», είπε ο χειρουργός. «Πρέπει να αποστασιοποιηθείς. Λίγο πολύ, είσαι ρομπότ. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να συμπεριφέρεσαι, αλλά μέσα σου είσαι βαθιά τραυματισμένος. Βλέπεις το έθνος τραυματισμένο».

Χειρουργοί όπως ο Δρ Jaradeh εργάστηκαν για σχεδόν 24 ώρες συνεχώς στους τραυματίες, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει την όρασή τους ή τη χρήση των χεριών τους, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας στο BBC.

Israel just carried out something that will go down in history books.

Hezbollah leadership had switched to using pagers and flip phones so that they can't be hacked, but Israel hacked thousands of them to explode which has resulted in hospitals in Lebanon being overwhelmed with… pic.twitter.com/mQWuQpQPr4