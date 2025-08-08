ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανός κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει τη νύφη του σε πισίνα στη Φλόριντα

Η εννιάχρονη κόρη του θύματος φέρεται να μπήκε στην πισίνα προσπαθώντας να τη βοηθήσει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: Βρετανός κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει τη νύφη του σε πισίνα στη Φλόριντα Facebook Twitter
Ο Μαρκ Ρέιμοντ Γκίμπον, από το Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας / Φωτ: Polk County Sheriff’s Office
0

Ένας 62χρονος Βρετανός συνελήφθη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, αφού φέρεται να επιχείρησε να πνίξει τη νύφη του σε πισίνα κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Πολκ.

Ο Μαρκ Ρέιμοντ Γκίμπον, από το Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, φέρεται να επιτέθηκε στην 33χρονη νύφη του ύστερα από έντονο καβγά που σχετιζόταν με τα εγγόνια του. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, σε ενοικιαζόμενη κατοικία στο θέρετρο Solterra, στην περιοχή Ντάβενπορτ.

Σύμφωνα με τον σερίφη Γκρέιντι Τζαντ, ο Γκίμπον κρατούσε επανειλημμένα το κεφάλι της γυναίκας κάτω από το νερό, εμποδίζοντάς την να αναπνεύσει. Ο ίδιος σταμάτησε μόνο όταν γείτονες φώναξαν πως είχαν καλέσει την αστυνομία, ενώ η εννιάχρονη κόρη του θύματος φέρεται να μπήκε στην πισίνα προσπαθώντας να τη βοηθήσει.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο τοπικό κρατητήριο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σε δήλωσή του, ο σερίφης ανέφερε: «Είναι ευπρόσδεκτοι οι επισκέπτες στην κομητεία Πολκ, αλλά περιμένουμε να συμπεριφέρονται σωστά. Ο κ. Γκίμπον μπορεί να περάσει τελικά περισσότερο χρόνο στη Φλόριντα απ’ όσο σχεδίαζε».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Βρετανός πέθανε πριν από μεταμόσχευση μαλλιών σε κλινική που είχε πελάτες τους Ριβάλντο, Τζιμπρίλ Σισέ

Διεθνή / Τουρκία: Βρετανός πέθανε πριν από μεταμόσχευση μαλλιών σε κλινική που είχε πελάτες τους Ριβάλντο, Τζιμπρίλ Σισέ

Ο 38χρονος Martyn Latchman κατέρρευσε κατά την προετοιμασία για μεταμόσχευση μαλλιών στην Κωνσταντινούπολη - Παρά τις ιατρικές εξετάσεις και την άμεση επέμβαση, έχασε τη ζωή του την ίδια μέρα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με το πτυχίο νεκρής στους δίδυμους σεισμούς του 2023

Διεθνή / Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Εξέδιδαν δικηγορικά έγγραφα με πτυχίο νεκρής από τους δίδυμους σεισμούς του 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας, αφαίρεσε από το προσωπικό του ιστολόγιο πληροφορίες για τέσσερα πτυχία του
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
 
 