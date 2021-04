Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε τη Ρωσία ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν πεθάνει στη φυλακή ο Αλεξέι Ναβάλνι, ενώ η ΕΕ εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του, που επιδεινώνεται.

«Έχουμε πληροφορήσει τη ρωσική κυβέρνηση πως ό,τι συμβεί στον Ναβάλνι ενώ είναι υπό κράτηση θα είναι δική τους ευθύνη και ότι θα λογοδοτήσουν ενώπιον της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε στο CNN ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν.

«Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, εξετάζουμε μια πλειάδα διαφορετικών μέτρων που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε, αλλά δεν πρόκειται να αναφερθώ σε αυτά δημοσίως αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε ενημερώσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες αν πεθάνει ο Ναβάλνι», συμπλήρωσε ο Σάλιβαν.



Ο σύμβουλος του Μπάιντεν δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι σε συνεργασία με την ΕΕ και με άλλες χώρες, που «συμμερίζονται την άποψή μας για την επιβολή κυρώσεων σε απάντηση αυτού που έχει κάνει στον Ναβάλνι η ρωσική κυβέρνηση, σε απάντηση της χρήσης χημικού όπλου εναντίον του, πράγμα που παραβιάζει τους διεθνείς νόμους».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ναβάλνι και δεν απαίτησε την απελευθέρωσή του, στις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη για τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, ο Σάλιβαν απάντησε: «Θεωρήσαμε ότι αντί να κάνουμε δημόσιες δηλώσεις, ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της υπόθεσης αυτής ήταν ιδιωτικά και μέσω των διπλωματικών διαύλων απευθείας προς τα υψηλότερα κλιμάκια της ρωσικής κυβέρνησης».

Βαθιά ανησυχία της ΕΕ

Τη βαθιά ανησυχία της για την επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του Αλεξέι Ναβάλνι εξέφρασε και η ΕΕ, διά στόματος του Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κάλεσε τη Ρωσία να παράσχουν στον 44χρονο «άμεση πρόσβαση στους γιατρούς που εμπιστεύεται». «Οι ρωσικές αρχές είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και την υγεία του κ. Ναβάλνι», τόνισε ακόμη ο Μπορέλ.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος επανέλαβε την έκκληση για «άμεση και άνευ όρων» αποφυλάκιση του Ναβάλνι, συμπληρώνοντας ότι η καταδίκη του έχει πολιτικά κίνητρα και είναι ενάντια στις υποχρεώσεις της Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η περίπτωση του Ναβάλνι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά επιβεβαιώνει το αρνητικό μοτίβο της συρρίκνωσης του χώρου για την αντιπολίτευση και για ανεξάρτητες φωνές στη Ρωσία», τόνισε ο Μπορέλ και επανέλαβε την έκκληση της ΕΕ στη Μόσχα να διερευνήσει επειγόντως και με διαφάνεια την απόπειρα δολοφονίας του 44χρονου.

Η υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι πρόκειται να συναντηθεί στην αυριανή σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκκληση και από την κόρη του

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι εκκλήσεις προς τη Μόσχα λόγω της κατάστασης της υγείας του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο 44χρονος κάνει απεργία πείνας από τις 31 Μαρτίου και σύμφωνα με τους γιατρούς του κινδυνεύει να εμφανίσει νεφρική ανεπάρκεια και να υποστεί «καρδιακή ανακοπή ανά πάσα στιγμή».





Η κόρη του Ντάσα Ναβάλνι, επίσης έκανε έκκληση, μέσω των social media. «Επιτρέψτε σε γιατρό να δει τον πατέρα μου», έγραψε. Στο μεταξύ σύμμαχοι του 44χρονου απηύθυναν κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις στις 21 Απριλίου.

Allow a doctor to see my dad.