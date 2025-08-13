Ο Έλον Μασκ απειλεί την Apple για το OpenAI - Διαδικτυακός «καβγάς» με τον Σαμ Άλτμαν

Ο Έλον Μασκ απείλησε με νομικές ενέργειες κατά της Apple εκ μέρους της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, κατηγορώντας τον κατασκευαστή του iPhone ότι ευνοεί το OpenAI και παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανονισμούς στη διαχείριση των κατατάξεων στο App Store.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε αιχμηρές και ειρωνικές απαντήσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πυροδοτώντας δημόσια αντιπαράθεση στο X μεταξύ των δύο πρώην συνεταίρων.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός από το OpenAI να φτάσει στην 1η θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση του αντιμονοπωλιακού νόμου. Η xAI θα προχωρήσει άμεσα σε νομικές ενέργειες», δήλωσε ο Musk σε ανάρτησή του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε απευθύνει ερώτημα στο App Store μέσω X: «Γιατί αρνείστε να βάλετε είτε το X είτε το Grok στην ενότητα “Απαραίτητο”, όταν το X είναι η #1 εφαρμογή ειδήσεων παγκοσμίως και το Grok είναι #5 μεταξύ όλων των εφαρμογών; Παίζετε πολιτικά;»

Αυτή τη στιγμή, το ChatGPT της OpenAI κατατάσσεται πρώτο στις «Κορυφαίες Δωρεάν Εφαρμογές» του App Store στις ΗΠΑ, ενώ το Grok της xAI βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Η Apple συνεργάζεται με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ChatGPT σε iPhone, iPad και Mac.

Ο Άλτμαν απάντησε: «Αυτός είναι ένας αξιοσημείωτος ισχυρισμός, δεδομένων όσων έχω ακούσει ότι ο Έλον χειραγωγεί το X προς όφελός του και των εταιρειών του, βλάπτοντας ανταγωνιστές και άτομα που δεν συμπαθεί». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μασκ έχει τροποποιήσει τις αλγοριθμικές συστάσεις του X για να προωθεί τις δικές του αναρτήσεις.

Οι δύο επιχειρηματίες συνίδρυσαν την OpenAI το 2015, αλλά ο Musk αποχώρησε το 2018 έπειτα από ανεπιτυχή προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας. Έκτοτε την έχει μηνύσει δύο φορές, καταγγέλλοντας τη μετατροπή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση και μιλώντας για «απάτη σαιξπηρικών διαστάσεων». Ο Άλτμαν έχει χαρακτηρίσει τον Μασκ «πικρό και μικροπρεπή πρώην συνεργάτη» που ζήλευε την επιτυχία της OpenAI.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε δημόσια, με τον Μασκ να απαντά: «Έχεις 3 εκατομμύρια προβολές στην ανοησία σου, ψεύτη, πολύ περισσότερες από όσες έχουν αρκετές δικές μου αναρτήσεις, παρόλο που έχω 50 φορές περισσότερους ακολούθους από εσένα!». Ο Άλτμαν ανταπάντησε, αποδίδοντας τη διαφορά είτε σε «έλλειψη δεξιοτήτων» είτε σε «bots», και κάλεσε τον Μασκ να υπογράψει ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχει ποτέ ζητήσει αλλαγές στον αλγόριθμο του X για να βλάψει ανταγωνιστές ή να ευνοήσει τις δικές του εταιρείες. «Τότε, θα ζητήσω συγγνώμη», πρόσθεσε.

Οι «Σημειώσεις Κοινότητας» του X επεσήμαναν ότι και άλλες εφαρμογές εκτός του OpenAI έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στο App Store φέτος, όπως η κινεζική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek (Ιανουάριος) και το Perplexity στην Ινδία (Ιούλιος), γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την έναρξη της συνεργασίας Apple–OpenAI.

Ένας χρήστης ρώτησε το chatbot Grok ποιος έχει δίκιο στη διαμάχη. Η απάντηση ήταν: «Με βάση επαληθευμένα στοιχεία, ο Σαμ Άλτμαν έχει δίκιο».

Η ένταση αυτή έρχεται ενώ η Apple βρίσκεται ήδη υπό αυξημένο έλεγχο από ρυθμιστικές αρχές και ανταγωνιστές για τον τρόπο διαχείρισης του App Store.

Νωρίτερα το 2024, η εταιρεία δέχτηκε αγωγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο την κατηγορεί ότι δημιούργησε και διατήρησε «ευρύ, διαρκές και παράνομο» μονοπώλιο στην αγορά των smartphone. Λίγο πριν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της είχε επιβάλει πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ, κρίνοντας ότι οι περιορισμοί της εμπόδιζαν τους προγραμματιστές να κατευθύνουν χρήστες εκτός App Store.

Με πληροφορίες από Guardian