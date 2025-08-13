ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Smithsonian «ευθυγράμμιση» των μουσείων με το όραμα του προέδρου

Στην επιστολή του Λευκού Οίκου επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην «απομάκρυνση διχαστικών ή μεροληπτικών αφηγήσεων» 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Smithsonian «ευθυγράμμιση» των μουσείων με το όραμα του προέδρου Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ενδελεχή αξιολόγηση των κυριότερων μουσείων της Ουάσινγκτον, τα οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Smithsonian Institution, ώστε να διασφαλιστεί ότι «ευθυγραμμίζονται» με το όραμα για την Αμερική που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, βασισμένο - σύμφωνα με την επίσημη επιστολή - στην «αλήθεια και τη λογική».

Η διαδικασία αυτή, με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026, θα εξετάσει εκθέσεις, κείμενα και τον προγραμματισμό οκτώ μουσείων της πρωτεύουσας.

Στην επιστολή του Λευκού Οίκου επισημαίνεται ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην «απομάκρυνση διχαστικών ή μεροληπτικών αφηγήσεων» και στην «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολιτιστικούς θεσμούς». Παράλληλα γίνεται αναφορά σε προεδρικό διάταγμα που υπογράφηκε τον Μάρτιο, με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο του περιεχομένου των μουσείων, κατηγορώντας τα για «ιστορικό αναθεωρητισμό» και φυλετική «ιδεολογική κατήχηση» την τελευταία δεκαετία.

Η επανεξέταση θα αφορά τα εξής ιδρύματα:

  • Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας,
  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
  • Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού,
  • Μουσείο των Ινδιάνων της Αμερικής,
  • Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος,
  • Μουσείο Smithsonian Αμερικανικής Τέχνης,
  • Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (National Portrait Gallery) και
  • Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός 120 ημερών – έως τις αρχές του 2026 – τα μουσεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε τυχόν απαραίτητες αλλαγές, αντικαθιστώντας τις «διχαστικές ή ιδεολογικές» διατυπώσεις με «ενωτικές, ιστορικά ακριβείς και εποικοδομητικές περιγραφές».

Το Smithsonian Institution δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Διεθνή / Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση στην Αλάσκα προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Μόσχα μπορεί να αποδυναμώσει την Ουκρανία και τη δυτική ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα 

Διεθνή / Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα 

Αντιδράσεις από τη δήμαρχο της πόλης για την απόφαση Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας και να στείλει τον στρατό στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, υπό το πρόσχημα της εγκληματικότητας
LIFO NEWSROOM
Στο Άνκορατζ της Αλάσκα το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Γιατί υποβαθμίζει τις προσδοκίες ο Λευκός Οίκος

Διεθνή / Στο Άνκορατζ της Αλάσκα το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Γιατί υποβαθμίζει τις προσδοκίες ο Λευκός Οίκος

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν κατ' ιδίαν - Στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Διεθνή / Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Διεθνή / Ο Τραμπ θέτει την αστυνομία της Ουάσινγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κινητοποιεί την Εθνοφρουρά

Η απόφαση προβλέπει την κινητοποίηση περίπου 800 ανδρών και γυναικών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, σε μία σειρά μέτρων για την «απελευθέρωση» της πρωτεύουσας 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Διεθνή / Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση στην Αλάσκα προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Μόσχα μπορεί να αποδυναμώσει την Ουκρανία και τη δυτική ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Μελέτη: Το stalking αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Διεθνή / Μελέτη: Το stalking αυξάνει έως και 70% τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Η έρευνα, που διήρκεσε δύο δεκαετίες και βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερες από 66.000 γυναίκες, καταγράφει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού σε όσες είχαν εμπειρία stalking
LIFO NEWSROOM
Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα 

Διεθνή / Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα 

Αντιδράσεις από τη δήμαρχο της πόλης για την απόφαση Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας και να στείλει τον στρατό στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, υπό το πρόσχημα της εγκληματικότητας
LIFO NEWSROOM
Στο Άνκορατζ της Αλάσκα το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Γιατί υποβαθμίζει τις προσδοκίες ο Λευκός Οίκος

Διεθνή / Στο Άνκορατζ της Αλάσκα το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Γιατί υποβαθμίζει τις προσδοκίες ο Λευκός Οίκος

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν κατ' ιδίαν - Στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος Τραμπ
LIFO NEWSROOM
 
 