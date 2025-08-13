Μπενιαμίν Νετανιάχου: «Θα επιτρέψουμε στους Παλαιστίνιους να φύγουν και εκτός Γάζας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβίωσε, εχθές Τρίτη (12/8) τις εκκλήσεις να «επιτραπεί» στους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο στρατός προετοιμάζεται για μια ευρύτερη επίθεση στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις πολεμικές του πολιτικές σε μια σπάνια συνέντευξη σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η οποία μεταδόθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση της Αιγύπτου ότι οι διαμεσολαβητές για τη Γάζα ηγούνται νέας προσπάθειας για επίτευξη εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών.

Ο πρωθυπουργός είπε στον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό i24NEWS: «Δεν τους διώχνουμε, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν».

«Δώστε τους την ευκαιρία να φύγουν, πρώτα απ’ όλα από τις ζώνες μαχών, και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, αν το θέλουν», είπε, επικαλούμενος τις μαζικές προσφυγικές ροές κατά τη διάρκεια των πολέμων στη Συρία, την Ουκρανία και το Αφγανιστάν.

Στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ελέγχει αυστηρά τα σύνορα εδώ και χρόνια και έχει απαγορεύσει σε πολλούς να φύγουν.

«Θα το επιτρέψουμε αυτό, πρώτα απ’ όλα εντός της Γάζας κατά τη διάρκεια των μαχών, και βεβαίως θα τους επιτρέψουμε να φύγουν και από τη Γάζα», είπε ο Νετανιάχου.

Για τους Παλαιστινίους, κάθε προσπάθεια να τους εξαναγκάσουν να εγκαταλείψουν τη γη τους θυμίζει τη «Νάκμπα», ή καταστροφή — τη μαζική εκτόπιση των Παλαιστινίων κατά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Ο Νετανιάχου έχει υποστηρίξει την πρόταση του Τραμπ νωρίτερα φέτος για την εκδίωξη των άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, ενώ ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί έχουν ζητήσει την «εθελοντική» αποχώρησή τους.

Συνομιλίες στο Κάιρο

Τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει την επίθεση στην Πόλη της Γάζας έρχονται την ώρα που η διπλωματία για την επίτευξη μιας δύσκολης εκεχειρίας και μιας συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων στον 22 μηνών πόλεμο έχει βαλτώσει για εβδομάδες, μετά την αποτυχία του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων τον Ιούλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελατί, ανακοίνωσε ότι το Κάιρο «εργάζεται πολύ σκληρά τώρα σε πλήρη συνεργασία με τους Καταριανούς και τους Αμερικανούς», με στόχο «μια εκεχειρία 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, και τη ροή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρους».

Δύο παλαιστινιακές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ανώτατη αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους την Τετάρτη για συνομιλίες.

Μία από τις πηγές είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι διαμεσολαβητές εργάζονται «για να διαμορφώσουν μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση εκεχειρίας» που θα περιλάμβανε την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων ομήρων στη Γάζα «σε μία παρτίδα».

Ο Νετανιάχου είπε στη συνέντευξή του ότι θα αντιτασσόταν σε σταδιακή απελευθέρωση ομήρων, και θα προτιμούσε «να επιστρέψουν όλοι στο πλαίσιο του τερματισμού του πολέμου — αλλά με τους δικούς μας όρους».

Netanyahu to i24NEWS: “No partial deal with Hamas, that's behind us. We want all our hostages, living and dead, as part of ending the war on our terms.”



📺TUNE IN to The Rundown for the full exclusive interview pic.twitter.com/mJbNruy3EV — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 12, 2025

Οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες από το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν πρόοδο από την ολιγοήμερη εκεχειρία νωρίτερα φέτος.

Εντατικές επιθέσεις

Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν έχει δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε μπορεί να εισέλθουν οι δυνάμεις στην περιοχή, αλλά ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασσάλ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι αεροπορικές επιδρομές είχαν ήδη αυξηθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες.

«Η ισραηλινή κατοχή εντείνει τον βομβαρδισμό της» χρησιμοποιώντας «βόμβες, drones και επίσης υψηλής εκρηκτικότητας πυρομαχικά που προκαλούν τεράστιες καταστροφές», είπε.

Ο Μπασσάλ είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Πόλης της Γάζας, σκότωσαν τουλάχιστον 33 ανθρώπους την Τρίτη.

«Ο βομβαρδισμός είναι εξαιρετικά έντονος τις τελευταίες δύο ημέρες. Με κάθε χτύπημα, το έδαφος τρέμει», είπε ο Ματζέντ αλ-Χοσάρι, κάτοικος της συνοικίας Ζεϊτούν της Πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων — 49 ατόμων, εκ των οποίων οι 27, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι νεκροί — καθώς και για τα σχέδιά του να επεκτείνει τον πόλεμο.

Με πληροφορίες από France24,AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ισραήλ εξετάζει μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα