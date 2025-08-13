ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Φωτιές τώρα: Ποια νοσοκομεία και κέντρα υγείας επηρεάζονται σε Αχαΐα και Πρέβεζα

Δομές υγείας υποχρεώθηκαν σε εκκενώσεις από τις φωτιές σε όλη τη χώρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιές τώρα: Ποια νοσοκομεία και κέντρα υγείας επηρεάζονται σε Αχαΐα και Πρέβεζα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Νοσοκομεία και κέντρα υγείας επηρεάστηκαν από τις φωτιές σε Αχαΐα και Πρέβεζα, καθώς υποχρεώθηκαν σε εκκενώσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο «Χ», σήμερα Τετάρτη:

  • Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.
  • Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά από συνεπεία φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.
  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

Ελλάδα

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Όπως αποδείχθηκε, τα παιδιά είχαν παραποιήσει τις ταυτότητές τους για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο - Ο ένας από τους τρεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης
LIFO NEWSROOM
 
 