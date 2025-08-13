Φωτιές τώρα: Ποια νοσοκομεία και κέντρα υγείας επηρεάζονται σε Αχαΐα και Πρέβεζα

Νοσοκομεία και κέντρα υγείας επηρεάστηκαν από τις φωτιές σε Αχαΐα και Πρέβεζα, καθώς υποχρεώθηκαν σε εκκενώσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο «Χ», σήμερα Τετάρτη:

Τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά από συνεπεία φωτιάς, 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με οδηγίες. Οι 2 τελευταίοι εξετάζονται ακόμα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας παραμένουν 24 περιστατικά. Από αυτά, ένας πυροσβέστης με ελαφριά εγκαύματα και οι υπόλοιποι είναι διακομιδές από γειτονικά Κέντρα Υγείας και χωριά που είχαν πρόβλημα ηλεκτροδότησης.

-Τα 3 ΚΥ Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κ. Αχαΐας επαναλειτουργούν με κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.



-Στο ΠΓΝΠ κατά την χθεσινή εφημερία προσήλθαν 14 περιστατικά συνεπεία φωτιάς. 11 πολίτες και 3 πυροσβέστες. Οι 12 αφού έλαβαν ιατρική φροντίδα αποχώρησαν με… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα