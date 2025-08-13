ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού

Η φωτιά μαίνεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή και δεν εκτελούνται δρομολόγια στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια και Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστιακού στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα.

Τα δρομολόγια διακόπτονται μέχρι νεοτέρας, με εντολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε, καθώς η φωτιά τώρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας μαίνεται σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

