Νεοζηλανδή και ο 6χρονος γιος της κρατούνται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Η γυναίκα ζει και εργάζεται νόμιμα στην Ουάσινγκτον - Μια εκκρεμότητα στη βίζα της οδήγησε στη σύλληψή τους

Φωτογραφία: Guardian
Φωτογραφία: Guardian
LifO Newsroom
Μια Νεοζηλανδή που κρατείται σε κέντρο μετανάστευσης των ΗΠΑ μαζί με τον εξάχρονο γιο της, μετά τη σύλληψή τους κατά τη διέλευση των συνόρων Καναδά - ΗΠΑ από την ICE «αντιμετωπίζεται λανθασμένα σαν εγκληματίας», σύμφωνα με τη φίλη και συνήγορό της.

Η 33χρονη Sarah Shaw, η οποία ζει στην πολιτεία της Ουάσινγκτον για περισσότερο από τρία χρόνια, είχε μεταβεί στις 24 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ για να αφήσει τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, που θα πετούσαν απευθείας στη Νέα Ζηλανδία για διακοπές με τους παππούδες τους.

Όταν προσπάθησε να επιστρέψει στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε την ίδια και τον μικρότερο γιο της, σε μια εμπειρία που η φίλη της, Victoria Besancon, χαρακτήρισε «τρομακτική».

«Η Sarah νόμιζε ότι την απήγαγαν», δήλωσε η Besancon. «Δεν της εξήγησαν τίποτα στην αρχή, απλώς πήραν εκείνη και το παιδί της και τους έβαλαν σιωπηλά σε ένα λευκό βαν χωρίς διακριτικά».

Η ICE κατέσχεσε το τηλέφωνο της Shaw και μετέφερε μητέρα και γιο στο κέντρο κράτησης μεταναστών Dilley, στο νότιο Τέξας - πολλές πολιτείες μακριά από το σπίτι τους. Αντίστοιχες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί και σε άλλους αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται μακριά από τις οικογένειες, τα δίκτυα υποστήριξης και τους νομικούς τους εκπροσώπους.

Σύμφωνα με τη Besancon, η Shaw και ο γιος της είναι οι μόνοι αγγλόφωνοι κρατούμενοι στο κέντρο, κλειδωμένοι στο κοινό τους δωμάτιο από τις 20:00 έως τις 08:00 και υποχρεωμένοι να φορούν ρούχα του κέντρου. «Είναι πραγματικά σαν να είσαι στη φυλακή… απολύτως καταστροφικό και βάρβαρο», τόνισε.

Η Shaw διαθέτει «combo card» – βίζα εργασίας μέσω της απασχόλησής της σε εγκατάσταση ανηλίκων υψίστης ασφαλείας και βίζα I-360, που παρέχει καθεστώς μετανάστευσης σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Πρόσφατα έλαβε επιστολή που επιβεβαίωνε την ανανέωση της βίζας, χωρίς να γνωρίζει ότι η έγκριση του σκέλους I-360 εκκρεμούσε.

«Μόνο στα σύνορα αντιλήφθηκε ότι είχε εγκριθεί πλήρως μόνο το μισό της συνδυαστικής κάρτας - παρότι πρόκειται για μία φυσική κάρτα», ανέφερε η Besancon. Υποστήριξε ότι οι συνοριοφύλακες θα μπορούσαν να είχαν υποβάλει αίτηση ανθρωπιστικής αποφυλάκισης και ότι ο μικρότερος γιος της Shaw κρατείται «παράνομα».

Η Besancon, συνταξιούχος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κατήγγειλε ότι η μεταχείριση της Shaw είναι απαράδεκτη: «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις ανθρώπους που, όπως η Sarah, είναι νόμιμοι και συνεισφέρουν στην κοινωνία, να αντιμετωπίζονται έτσι». Όπως τόνισε, η υπόθεση έχει τεράστιο οικονομικό και συναισθηματικό αντίκτυπο.

Η Shaw, μέσω της εργασίας της, «παρέχει θεραπεία και συμβουλευτική σε μερικούς από τους πιο ευάλωτους νέους μας» και, όπως λέει η Besancon, το να αντιμετωπίζεται η ίδια σαν εγκληματίας είναι «απολύτως καταστροφικό».

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια αυξανόμενη λίστα περιστατικών με αλλοδαπούς που υφίστανται ανακρίσεις, κρατήσεις ή απελάσεις στα σύνορα των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν έγκυρες βίζες εργασίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ένας Βρετανός τουρίστας, τρεις Γερμανοί (Lucas Sielaff, Fabian Schmidt, Jessica Brösche), καθώς και ένας Καναδός και ένας Αυστραλός.

Το συνδικάτο που εκπροσωπεί τη Shaw, η Ομοσπονδία Κρατικών Υπαλλήλων της Ουάσινγκτον (WFSE), ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή της. «Το τραύμα που έχει ήδη προκαλέσει αυτό στη Sarah και τον γιο της μπορεί να μην επουλωθεί ποτέ», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου και ψυχιατρικός κοινωνικός λειτουργός, Mike Yestramski.

Η WFSE «αντιτίθεται σθεναρά στις πρακτικές της ICE» και στις πολιτικές μετανάστευσης που τις επιτρέπουν, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνουν στις αμερικανικές αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη Shaw, αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει λόγω ζητημάτων απορρήτου.

Με πληροφορίες από Guardian

