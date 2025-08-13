ΔΙΕΘΝΗ

Ανακαλύφθηκε απολίθωμα προϊστορικής φάλαινας στην Αυστραλία

«Φανταστείτε μια πτεροφάλαινα σε μικρή εκδοχή που μοιάζει με καρχαρία: χαριτωμένη με την πρώτη ματιά, αλλά επικίνδυνη»

Ανακαλύφθηκε προϊστορική φάλαινα στην Αυστραλία
Εικονογράφηση: Ruairidh Duncan / Museums Victoria
Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν τα απολιθώματα μιας φάλαινας με κοφτερά δόντια, ενός αδηφάγου θηρευτή που ζούσε πριν από περίπου 26 εκατομμύρια χρόνια.

Το Museums Victoria στη Μελβούρνη ανακατασκεύασαν το είδος βασιζόμενα σε ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο κρανίο, που είχε εντοπιστεί το 2019 στην κομητεία Σερφ Κοστ, νοτιοδυτικά της Μελβούρνης.

Οι επιστήμονες περιγράφουν τη φάλαινα ως έναν «γρήγορο θηρευτή με κοφτερά δόντια», περίπου στο μέγεθος δελφινιού. Ο ερευνητής Ρουέιριντ Ντάνκαν σημείωσε ότι «πρόκειται για μια μικρή φάλαινα με μεγάλα μάτια και ένα στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια».

«Φανταστείτε μια πτεροφάλαινα σε μικρή εκδοχή που μοιάζει με καρχαρία: χαριτωμένη με την πρώτη ματιά, αλλά επικίνδυνη», πρόσθεσε ο Ντάνκαν.

Το κρανίο ανήκε σε μια ομάδα προϊστορικών φαλαινών, μικρότερων συγγενών των σημερινών πλαγκτονοφάγων φαλαινών, και πρόκειται για το τέταρτο είδος αυτού του τύπου που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, σύμφωνα με το Museums Victoria.

Ο παλαιοντολόγος Έριχ Φιτζέραλντ, συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Zoological Journal of the Linnean Society, τόνισε ότι «το απολίθωμα αυτό μας προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των αρχαίων φαλαινών και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα τους προσαρμόστηκε στη θαλάσσια ζωή».

