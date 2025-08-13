Ζελένσκι: «Πρέπει να πιέσουμε τη Ρωσία» - Από ώρα σε ώρα η τηλεδιάσκεψη μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους της χώρας του να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα και να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια εξαπάτησης από τη ρωσική πλευρά, ενόψει συνομιλιών μέσω τηλεδιάσκεψης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία ώστε να διασφαλιστεί μια δίκαιη ειρήνη. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της Ουκρανίας και των εταίρων μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εξαπάτηση», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η Ρωσία προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε σήμερα στο Βερολίνο για τις τηλεδιασκέψεις, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας δήλωσε στο AFP ότι ο Ζελένσκι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και με τον Αμερικανό πρόεδρο, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη σύνοδο κορυφής.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν χθες, Τρίτη, σε στρατηγικής σημασίας τομέα του ανατολικού μετώπου, απειλώντας πόλεις όπως η Ποκρόφσκ και η Ντομπροπίλια. Παρά την ένταση, οι προετοιμασίες της συνόδου στο Βερολίνο δεν έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας, το οποίο τόνισε ότι η Ουκρανία έχει στείλει ενισχύσεις στην περιοχή.

Στο Κίεβο εκφράζονται ανησυχίες ότι η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν, στην οποία ο Ζελένσκι δεν αναμένεται να συμμετάσχει, ενδέχεται να οδηγήσει σε συμφωνία που θα υποχρεώσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.