Ηνωμένο Βασίλειο: Θα απαγορεύεται η οδήγηση στους άνω των 70 που θα αποτυγχάνουν σε τεστ όρασης

Εξετάζονται «σκληρότερα» μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Αγγλία και την Ουαλία

LifO Newsroom
Ηνωμένο Βασίλειο: Θα απαγορεύεται η οδήγηση στους άνω των 70 που θα αποτυγχάνουν σε τεστ όρασης
Να απαγορευτεί η οδήγηση σε άτομα άνω των 70 ετών που αποτυγχάνουν τεστ όρασης, συζητά η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου / Φωτ.: Unsplash
Στο πλαίσιο λήψεις μέτρων για πιο ασφαλή οδήγηση, ο υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, τάχθηκε υπέρ του σχεδίου που προβλέπει την υποχρεωτική υποβολή όλων των οδηγών άνω των 70 ετών σε οφθαλμολογικά τεστ κάθε τρία χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, η Πολιτεία θα μπορεί να αφαιρεί το δικαίωμα οδήγησης από όσους αποτύχουν στις εξετάσεις.

Οι υπουργοί εξετάζουν «σκληρότερα» μέτρα για τη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα στην Αγγλία και την Ουαλία, τα οποία, όπως εκτιμούν, «παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα υπό τις διαδοχικές συντηρητικές κυβερνήσεις».

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, που αποκάλυψαν πρώτοι οι Times, το όριο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα μειωθεί, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που ισχύουν ήδη στη Σκωτία.

Παράλληλα, συζητείται οι οδηγοί άνω των 70 ετών να περνούν υποχρεωτικό οφθαλμολογικό έλεγχο κάθε τρία χρόνια, κατά την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Όσοι αποτυγχάνουν θα χάνουν το δικαίωμα να οδηγούν, ενώ θα πραγματοποιούνται και έλεγχοι για άλλες παθήσεις, όπως η άνοια, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Streeting δήλωσε ότι το υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται σε διαβούλευση και «εξετάζει μια ολόκληρη σειρά προτάσεων», οι οποίες θα παρουσιαστούν σύντομα.

Με πληροφορίες από Sky News

 
