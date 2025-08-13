Βόλος: Αποβιβάστηκαν οι Ισραηλινοί επιβάτες του «Crown Iris» παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων

Με αστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έφεραν την ένδειξη «εκτός υπηρεσίας», αναχώρησαν από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου οι Ισραηλινοί επισκέπτες που είχαν φτάσει στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας με το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Παρά τις προσπάθειες των διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης να εμποδίσουν την αποβίβασή τους, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είχε λάβει μέτρα ασφαλείας, διασφαλίζοντας την παραμονή τους στην πόλη.

Η παρουσία των διαδηλωτών προκάλεσε αναστάτωση, καθώς διοργάνωσαν δύο συγκεντρώσεις, μία στην Μπουρμπουλήθρα και μία στο κέντρο της πόλης, όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα Ταχυδρόμος.

Όταν οι διαδηλωτές διαπίστωσαν ότι οι Ισραηλινοί επιβάτες μεταφέρθηκαν με αστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, προσπάθησαν να στήσουν νέο μπλόκο στη συμβολή των οδών Δημητριάδος και Ιωλκού, σταματώντας ένα λεωφορείο με την ένδειξη «Εκτός Υπηρεσίας» και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο λεωφορείο επέβαιναν μόλις τέσσερα άτομα, ενώ παραμένει άγνωστο αν επρόκειτο για Ισραηλινούς επιβάτες.