Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα 

Αντιδράσεις από τη δήμαρχο της πόλης για την απόφαση Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομίας και να στείλει τον στρατό στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, υπό το πρόσχημα της εγκληματικότητας

Στην Ουάσινγκτον η εθνοφρουρά των ΗΠΑ: Τεθωρακισμένα σε κεντρικά σημεία και αξιοθέατα
Φωτογραφία: Getty Images
Στρατεύματα της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσονται στους δρόμους της Ουάσινγκτον, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποστολή τους στην πόλη και ανέλαβε τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι η εγκληματικότητα βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Το βράδυ της Τρίτης, τεθωρακισμένα οχήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικά σημεία και τουριστικά αξιοθέατα γύρω από την αμερικανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, αναμένεται η ανάπτυξη 800 στρατιωτών της Εθνοφρουράς και 500 ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, Δημοκρατική, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί ανεξέλεγκτης εγκληματικότητας. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απειλήσει με παρόμοιες επιχειρήσεις και στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, πόλεις που διοικούνται επίσης από Δημοκρατικούς.

Από την ανακοίνωση του Τραμπ τη Δευτέρα, καμουφλαρισμένα στρατεύματα έχουν εισρεύσει στην πόλη, στήνοντας οδοφράγματα έξω από κυβερνητικά κτίρια, ενώ τουρίστες τα φωτογραφίζουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το βράδυ συνελήφθησαν 23 άτομα από ομοσπονδιακούς πράκτορες για ανθρωποκτονία, αδικήματα που σχετίζονται με όπλα, εμπορία ναρκωτικών, άσεμνες πράξεις, παρενόχληση, απερίσκεπτη οδήγηση και άλλα εγκλήματα. «Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα καταδιώκει και θα συλλαμβάνει αδιάκοπα κάθε βίαιο εγκληματία στην Περιφέρεια» τον επόμενο μήνα.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι πράκτορες του οργανισμού συμμετείχαν περίπου στις μισές συλλήψεις.

Η Μπάουζερ και η αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Πάμελα Σμιθ, τόνισαν ότι μοιράζονται τον ίδιο στόχο με τους ομοσπονδιακούς για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. «Γνωρίζουμε ότι πρέπει να απομακρύνουμε τα παράνομα όπλα από τους δρόμους μας και η ενισχυμένη παρουσία μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε η Σμιθ.

Ωστόσο, σε εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης, η δήμαρχος κλιμάκωσε την κριτική της, καλώντας τους πολίτες να «προστατεύσουν την πόλη και την τοπική αυτοδιοίκηση» και να «εκλέξουν μια Δημοκρατική Βουλή» για να υπάρξει «φράγμα σε αυτή την αυταρχική ώθηση».

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον ενόπλο που σκότωσε έναν άνδρα τη Δευτέρα το βράδυ στο Λόγκαν Σέρκλ, μόλις ένα μίλι από τον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την 100ή δολοφονία που καταγράφεται φέτος στην Ουάσινγκτον. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο ύποπτος φορούσε μαύρο πουκάμισο και κρατούσε τουφέκι. Οι πυροβολισμοί οδήγησαν τη Μυστική Υπηρεσία να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την κατοικία του προέδρου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, τα βίαια εγκλήματα κορυφώθηκαν το 2023 και μειώθηκαν κατά 35% πέρυσι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, Γκρεγκ Πέμπερτον, έχει κατηγορήσει το τμήμα για «σκόπιμη παραποίηση στοιχείων», ενώ τα στοιχεία του FBI δείχνουν μείωση 9%. Παρά τη μείωση, το ποσοστό ανθρωποκτονιών παραμένει υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων μεγάλων αμερικανικών πόλεων.

Με πληροφορίες από BBC

 
