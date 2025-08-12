Άννα Γουίντουρ: Αυτή είναι η πιο πιθανή διάδοχός της στην αμερικανική Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη για να αναλάβει την αμερικανική Vogue από τη θρυλική Άννα Γουίντουρ.

Αυτό επισημαίνουν πηγές στο Page Six. Η Μαλ- κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ- είναι επί του παρόντος αρχισυντάκτρια του Vogue.com και βρίσκεται στους «τελικούς γύρους» συνεντεύξεων για να γίνει η νέα επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου της αμερικανικής Vogue.

Η Κλόι, 39 ετών, είναι μια από τις αγαπημένες του προσωπικού της Vogue και πρόσφατα πήρε συνέντευξη από τη Λόρεν Σάντσεζ για το εξώφυλλό της στη Vogue ενόψει του πολυτελούς γάμου της στη Βενετία με τον Τζεφ Μπέζος.

Η Κλόι Μαλ:

Σύμφωνα με αναφορές, οι επικεφαλής της Condé Nast, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Ρότζερ Λιντς και της Άννα Γουίντουρ, η οποία αποχωρεί από τη θέση της στην αμερικανική Vogue, έχουν περιορίσει τη λίστα στους τελευταίους υποψηφίους.

Σημειώνεται πως η Vogue αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για τη διάδοχο της Άννα Γουίντουρ.

Η Νικόλ Φελπς, παγκόσμια διευθύντρια του Vogue Runway, της διαδικτυακής πλατφόρμας της Vogue αφιερωμένης στις επιδείξεις μόδας, είναι επίσης υποψήφια.

Η διάδοχος της Άννα Γουίντουρ θα πρέπει να ανακοινωθεί μέχρι την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Εκτιμάται ότι υπάρχουν τέσσερα με πέντε φαβορί.

Ωστόσο, η Έβα Τσεν, φίλη της Γουίντουρ, δεν πιστεύεται πλέον ότι είναι υποψήφια, καθώς ο ρόλος της είναι τόσο σημαντικός στη Meta. Η Chen, η οποία είναι επικεφαλής συνεργασιών μόδας στο Instagram, εργάστηκε προηγουμένως στο Teen Vogue και το Lucky της Condé Nast.

«Η Έβα βγάζει πολλά χρήματα στο Instagram», δήλωσε ένας άνθρωπος του χώρου. «Δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθεί».

Το όνομα της ιδιοκτήτριας του περιοδικού W, Σάρα Μούνβες, έχει επίσης, ακουστεί αλλά μια άλλη πηγή τόνισε ότι «είναι πολύ δεμένη με το περιοδικό της για να κάνει την κίνηση».

Η 75χρονη Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue τον Ιούνιο, αφού είχε διατελέσει επικεφαλής για 37 χρόνια.

Σημειώνεται πως η βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Στόουν είναι στο εξώφυλλο του τεύχους για τον Σεπτέμβριο, το τελευταίο της Άννα Γουίντουρ στη Vogue:

«Όταν έγινα αρχισυντάκτρια της Vogue, ήμουν πρόθυμη να αποδείξω σε όλους όσους θα μπορούσαν να ακούσουν ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστεί κανείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας», είπε στο προσωπικό.

«Τώρα, διαπιστώνω ότι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση μου είναι να βοηθάω την επόμενη γενιά παθιασμένων συντακτών να κατακλύσουν τον χώρο με τις δικές τους ιδέες, υποστηριζόμενες από μια νέα, συναρπαστική θέση για το τι μπορεί να είναι μια μεγάλη εταιρεία μέσων ενημέρωσης».

Πάντως, όποιος αναλάβει τη θέση της, θα αναφέρεται επίσης, στη Γουίντουρ, η οποία παραμένει ως παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue και επικεφαλής περιεχομένου για την Condé Nast.

«Θα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τη βιομηχανία της μόδας και τη δημιουργική πολιτιστική δύναμη που αποτελεί το εξαιρετικό Met Ball μας, και θα χαράξω την πορεία των μελλοντικών Vogue Worlds, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρωτότυπες και ατρόμητες ιδέες που μπορεί να σκεφτούμε», δήλωσε η Γουίντουρ.

Με πληροφορίες από Page Six

