Φωτιές στην Ευρώπη: Μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία, Πορτογαλία και Αλβανία - «Καιγόμαστε ζωντανοί»

Πυροσβέστες σε Ισπανία, Πορτογαλία και τα Βαλκάνια έδιναν μάχη την Τρίτη με φωτιές, ενώ ακόμη ένα κύμα καύσωνα ανέβαζε τις θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη δίνει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, στη Μεσόγειο πιο ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να σχηματίζουν «στρόβιλους».

«Καιγόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε δήμαρχος στην Πορτογαλία, καθώς τρεις φωτιές βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας Μαδρίτης, μεγάλη φωτιά σκότωσε έναν άνδρα που εργαζόταν σε ιππικό κέντρο και έφτασε σε κάποια σπίτια και αγροκτήματα, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

One dead and over 4,000 evacuated as wildfires sweep Spain.



A man died from severe burns while saving horses near Madrid.



1,000 soldiers deployed as flames threaten homes, schools, and forests amid 44°C heatwave. #Spain #Wildfires pic.twitter.com/IZJI9Df0XP — BPI News (@BPINewsOrg) August 12, 2025

Ένας άνδρας έχασε επίσης τη ζωή του σε πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ ένας 61χρονος Ούγγρος εποχικός εργάτης εκτιμάται ότι πέθανε από τη ζέστη, ενώ μάζευε φρούτα στην περιοχή Λέιδα, στην ανατολική Καταλονία της Ισπανίας.

Στην Ταρίφα, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, λουόμενοι κατέγραψαν βίντεο με φλόγες και μαύρο καπνό στους λόφους πάνω από λευκές βίλες. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από εκεί καθώς η φωτιά - που πιστεύεται ότι ξεκίνησε σε δάση με ευκάλυπτους και πεύκα - εξαπλώθηκε, σύμφωνα με τις αρχές. Ελικόπτερα έριχναν θαλασσινό νερό για την κατάσβεση.

Αρχές σε Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία εξέδωσαν προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Στην Ισπανία, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44°C σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, με ελάχιστες βροχοπτώσεις και ανέμους που αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στρατιωτική βοήθεια στην Ισπανία

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε επιφυλακή, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης διακόπηκαν λόγω πυρκαγιάς.

Στη μεγαλύτερη αυτόνομη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλη και Λεόν, πάνω από 1.200 πυροσβέστες αντιμετώπιζαν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

More than 2,200 people have been evacuated from seven towns in León, Spain, because of the threat posed by the Carballeda fire 🔥🔥🔥



📍 Castrocalbón, Spainpic.twitter.com/RzR0NpxBVw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 11, 2025

Στη βόρεια Πορτογαλία, περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες, με τη βοήθεια 16 εναέριων μέσων, αντιμετώπιζαν τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, καίει για 10 ημέρες.

«Είναι 10 μέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», δήλωσε τοπικός δήμαρχος στο κανάλι RTP, ζητώντας περισσότερη κυβερνητική βοήθεια.

An extremely severe wildfire situation is currently unfolding in the village of Terrenho, Trancoso, Portugal.



Residents have been evacuated as the blaze, fueled by strong winds, remains completely out of control and continues to reignite in multiple locations. pic.twitter.com/4Pj4Jo0JDC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2025

Στην Αλβανία, εκτάσεις δασών και γεωργικής γης έχουν καεί την τελευταία εβδομάδα, και 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες βοηθούσαν στην πυρόσβεση. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι ξεκίνησε φωτιά στην αυλή του, η οποία εξαπλώθηκε σε ευρύτερη περιοχή.

The situation in Gramsh, Albania, is serious.



Massive wildfires across Albania have destroyed villages in Gramsh, killing 1 person and forcing mass evacuations. 19 fires remain active, with firefighting aircraft from the Czech Republic, Slovakia, UAE, and Greece. pic.twitter.com/Y3aTV5wgHi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 12, 2025

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με τη συνδρομή ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, έθεσαν υπό έλεγχο πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Περισσότερη βοήθεια αναμενόταν από την Αυστρία, τη Σλοβενία και την Ιταλία στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

