ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Μήνυμα 112 για εκκένωση του χωριού Αθέρας εστάλη περί τις 9 το πρωί λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά.

Οι κάτοικοι του χωριού καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Αθέρα, προς την περιοχή Λιβάδι, καθώς η φωτιά μαίνεται από τα ξημερώματα. Η φωτιά μαίνεται σε χορτολειβαδική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα Facebook Twitter

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Αθώοι υπάλληλοι κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους - Επέδειξαν πλαστές ταυτότητες

Όπως αποδείχθηκε, τα παιδιά είχαν παραποιήσει τις ταυτότητές τους για να τους επιτραπεί η είσοδος στο κέντρο - Ο ένας από τους τρεις μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω μέθης
LIFO NEWSROOM
 
 