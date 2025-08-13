Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση του Αθέρα

Μήνυμα 112 για εκκένωση του χωριού Αθέρας εστάλη περί τις 9 το πρωί λόγω της φωτιάς στην Κεφαλονιά.

Οι κάτοικοι του χωριού καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Αθέρα, προς την περιοχή Λιβάδι, καθώς η φωτιά μαίνεται από τα ξημερώματα. Η φωτιά μαίνεται σε χορτολειβαδική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.