Στο Άνκορατζ της Αλάσκα το τετ-α-τετ Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Γιατί υποβαθμίζει τις προσδοκίες ο Λευκός Οίκος

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 15 Αυγούστου, το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο ηγέτες θα συζυτήσουν κατ΄ ιδίαν, αν και η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε τις προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, τονίζοντας ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι μια «άσκηση ακρόασης» και ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. «Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι να φύγουμε με μια καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε.

«Αυτή η διμερής συνάντηση αφορά μόνο ένα από τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο. Χρειάζεται και οι δύο χώρες να συμφωνήσουν σε μια λύση», πρόσθεσε.

Η Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα ταξιδέψει στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνοδο κορυφής.

Οι δηλώσεις του Λευκού Οίκου έρχονται εν μέσω ανησυχιών στην Ουκρανία και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συναινέσει σε μια συμφωνία στους όρους της Ρωσίας, η οποία θα θεωρηθεί απαράδεκτη για το Κίεβο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδιαφέρον της Μόσχας να επεκτείνει τις συνομιλίες και στη μείωση των διμερών εντάσεων με τις ΗΠΑ, η Λέβιτ σημείωσε: «Αυτή η συζήτηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, από την οπτική του προέδρου».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη στο Κίεβο ότι θεωρεί απαραίτητες ξεχωριστές συναντήσεις με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας για την έναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. «Χρειάζονται τρεις συναντήσεις - δύο διμερείς και μία τριμερής. Και πιθανώς, μετά την τριμερή, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι μίλησε και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Τρεις γύροι ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων στην Κωνσταντινούπολη από την έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η ευρωπαϊκή παρουσία στις συνομιλίες, «με τη μία ή την άλλη μορφή», είναι «πολύ σημαντική», καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να κληθούν να χρηματοδοτήσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας. «Τελικά, κανείς εκτός από την Ευρώπη δεν μας παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για τον στρατό μας», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, θα συγκαλέσει συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών μαζί με τον Τραμπ πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν, με στόχο τον συντονισμό θέσεων για την ασφάλεια της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, την Τετάρτη ο Στάρμερ θα φιλοξενήσει τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και του Ζελένσκι. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, Τζέι Ντι Βανς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν αποκλειστεί από τις συνομιλίες της Αλάσκας, σπεύδουν να υιοθετήσουν κοινή γραμμή απέναντι στον Πούτιν και τον Λευκό Οίκο, ανησυχώντας ότι μπορεί να προκύψει συμφωνία που θα αγνοεί τις δικές τους ανησυχίες για την αποτροπή ανταμοιβής της ρωσικής επιθετικότητας.

Η Ντάουνινγκ Στριτ τόνισε ότι ο Στάρμερ είναι «αποφασισμένος να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας». Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υποστηρίζει «την ιδέα του Τραμπ - πρώτα μια εκεχειρία και έπειτα διαπραγματεύσεις». «Αλλά χωρίς εμάς στο τραπέζι, τίποτα σχετικά με την Ουκρανία δεν θα είναι νόμιμο», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Η νίκη του Πούτιν σε αυτό το σενάριο θα ήταν απλώς μια φωτογραφία με τον Τραμπ, έξοδος από την απομόνωση και καθυστέρηση των κυρώσεων».

Τέλος, επιχείρησε να διαλύσει τις ανησυχίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία με τον Πούτιν ερήμην της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «μεσολαβητή και όχι σύμμαχο της Ρωσίας». «Οι προτάσεις του Πούτιν δεν είναι προτάσεις της Αμερικής», ανέφερε. «Οι ΗΠΑ γνωρίζουν τη θέση μας και μπορούν να αποδυναμώσουν τη στάση του Πούτιν».

Με πληροφορίες από Financial Times

