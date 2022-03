«Ο χασάπης της Μαριούπολης»: Ποιος είναι ο Ρώσος στρατηγός πίσω από τις θηριωδίες και στη Συρία

«Χασάπη της Μαριούπολης» χαρακτήρισαν Ουκρανοί αξιωματούχοι τον υψηλόβαθμο Ρώσο στρατηγό, που κατηγορούν για πολλές από τις χειρότερες θηριωδίες του πολέμου, μεταξύ άλλων του βομβαρδισμού σε μαιευτήριο της πόλης.

«Θυμηθείτε τον. Αυτός είναι ο Μιχαήλ Μιζίντσεφ», έγραψε η Oleksandra Matviichuk, διευθύντρια του ουκρανικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του.

«Ηγείται της πολιορκίας της Μαριούπολης», είπε για την πόλη που έχει σχεδόν αφανιστεί από τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές. «Αυτός ήταν που διέταξε τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου, του Δημοτικού Θεάτρου κ.λπ.», πρόσθεσε για τις δύο από τις χειρότερες επιθέσεις, που καταδικάστηκαν ευρέως ως εγκλήματα πολέμου.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl