Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι αναγκάστηκε να γδυθεί εντελώς και να τον πλύνουν με μάνικα σε «κάτι που θύμιζε παιδική πισίνα» όταν έλαβε μια επιστολή με λευκή σκόνη, που φοβήθηκε ότι ήταν η φονική ρικίνη.

Ο 80χρονος σύμβουλος του Λευκού Οίκου σε θέματα Covid είπε ότι πίστεψε πως κινδυνεύει όταν άνοιξε τον φάκελο στις 27 Αυγούστου 2020, στο γραφείο του στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας της Ουάσιγκτον, και μια μυστηριώδης λευκή σκόνη πετάχτηκε στο πρόσωπο και το στήθος του.

Η ταλαιπωρία του περιγράφεται στο νέο βιβλίο «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History» των δημοσιογράφων της Washington Post, Yasmeen Abutaleb και Damian Paletta.

Ο Φάουτσι, που είναι διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, είπε ότι νόμιζε πως η ουσία ήταν κάτι από τα τρία: φάρσα για να τον τρομάξουν, άνθρακας ή ρικίνη. Αν ήταν άνθρακας, θα είχε επιζήσει αλλά θα ήταν πολύ άρρωστος. Αν ήταν ρικίνη, θα είχε πεθάνει.

«Στις επόμενες ώρες, η ομάδα των έπλυνε με μάνικα σε ένα χημικό εργαστήριο, αναγκάζοντάς τον να στέκεται γυμνός σε κάτι που έμοιαζε με παιδική πισίνα, ενώ περίμεναν τα αποτελέσματα των τεστ της ουσίας. Τηλεφώνησε στη γυναίκα του να την προειδοποιήσει πριν τελικά ανακουφιστεί λίγες ώρες αργότερα όταν οι αναλύσεις βγήκαν αρνητικές και για τις δυο θανατηφόρες ουσίες», αναφέρει απόσπασμα του βιβλίου, που δημοσιεύεται στο Playbook του Politico.

Ο Φάουτσι αποκάλυψε πρώτη φορά λεπτομέρειες της -όπως αποδείχτηκε- φάρσας στους New York Times, τον Ιανουάριο, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στα περί μάνικας και γδυσίματος. Επιπλέον πρόσθεσε πως δεν ξέρει να ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε καν για το συμβάν καθώς ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ σχετικά σε κανένα μέλος της κυβέρνησης.

Το βιβλίο περιγράφει επίσης με λεπτομέρειες τις απειλές θανάτου που έλαβε ο Φάουτσι επί προεδρίας Τραμπ εν μέσω πανδημίας. Ο ίδιος είχε εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του, διαφωνώντας με τον πρώην πρόεδρο, συχνά δημοσίως, και μάλιστα λίγο αφότου ο τελευταίος είχε μιλήσει.

Ο Φάουτσι είπε ότι έλαβε την πρώτη απειλή θανάτου στις 28 Μαρτίου 2020, προσθέτοντας: «Γνώριζαν πού εργάζονται και πού ζουν τα παιδιά μου. Οι απειλές έρχονταν κατευθείαν στα κινητά των παιδιών μου, στα σπίτια τους. Πώς στο διάολο, όποιοι κι αν είναι αυτοί οι μ***κες, βρήκαν αυτή την πληροφορία;».