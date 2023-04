Ο επικεφαλής της Wagner ζητά τέλος του πολέμου στην Ουκρανία- Ο πρώτος Ρώσος που θέλει τερματισμό

Ο ηγέτης του γνωστής ρωσικής μισθοφορικής ομάδας Βάγκνερ Γεβγκένι Πριγκόζιν δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ζητούσε την ανακοίνωση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την εδραίωση στα κατεχόμενα εδάφη.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έγινε ο πρώτος Ρώσος που μίλησε δημόσια για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό μπορεί να καταδεικνύει τόσο τις αυξανόμενες πολιτικές φιλοδοξίες του όσο και τη γενική πολεμική κόπωση.

«Για τις αρχές και για την κοινωνία στο σύνολό της, σήμερα είναι απαραίτητο να μπει κάποιου είδους τέλος στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Η ιδανική επιλογή είναι να ανακοινωθεί το τέλος της ειδικής επιχείρησης, να ενημερωθούν όλοι ότι η Ρωσία πέτυχε τα αποτελέσματα που σχεδίαζε, και κατά μία έννοια τα πετύχαμε πραγματικά. Έχουμε επικρατήσει σε έναν τεράστιο αριθμό μαχητών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και μπορούμε να αναφέρουμε στους εαυτούς μας ότι τα καθήκοντα της ειδικής επιχείρησης έχουν ολοκληρωθεί», είπε.

«Η Ρωσία απέκοψε την πρόσβαση της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα και ένα μεγάλο κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας, κατέλαβε ένα μεγάλο κομμάτι του ουκρανικού εδάφους και δημιούργησε έναν χερσαίο διάδρομο προς την Κριμαία. Τώρα μόνον έναν πράγμα απομένει: Nα εδραιώσουμε τα ερείσματά μας στα εδάφη που ήδη έχουμε», επισήμανε ακόμη.

