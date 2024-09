Ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος που μοιάζει 50 ετών και κερδίζει τα εύσημα του Μπράιαν Τζόνσον

Ο Λάρι Έλισον, ο συνιδρυτής της εταιρείας Oracle, επαινείται στο διαδίκτυο πως κέρδισε τη μάχη κατά της γήρανσης, καθώς είναι 80 ετών, όμως «φαίνεται 30 χρόνια νεότερος».

Ο Μπράιαν Τζόνσον, γνωστός υπέρμαχος της αντιγήρανσης, τόνισε τη νεανική εμφάνιση του Έλισον στα social media. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μόνο που κάνει ο Έλισον είναι άσκηση και αυστηρή δίαιτα.

Ο Λάρι Έλισον σε ομιλία του σε συνέδριο στις 14 Σεπτεμβρίου:

Oracle's Larry Ellison says a surveillance system of police body cams, cameras on cars and autonomous drones, all monitored by AI, will constantly record and report on police and citizens, leading everyone to be on their best behavior pic.twitter.com/RAq5XGaNmZ