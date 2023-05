Ο μεγιστάνας που προσπαθεί να νικήσει τον χρόνο χρησιμοποιεί το αίμα του 17χρονου γιου του

Μεγιστάνας της τεχνολογίας, που ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να παραμείνει νέος, χρησιμοποιεί εγχύσεις αίματος από τον 17χρονο γιο του ως μέρος αυτής της διαδικασίας.

Ο 45χρονος Μπράιαν Τζόνσον, ελπίζει να αντιστρέψει τη βιολογία κάνοντας τα όργανά του να λειτουργούν όπως εκείνα ενός εφήβου, σύμφωνα με την Telegraph, και χρησιμοποιεί μάλιστα το αίμα του 17χρονου γιου του στην προσπάθειά του να παραμείνει νέος.

Επιπλέον, ο Μπράιαν Τζόνσον έχει επιστρατεύσει και τον 70χρονο πατέρα του στο πειραματικό σχέδιο μετάγγισης για να βοηθήσει (και τους δύο) να παραμείνουν νέοι. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας επιστράτευσε πρόσφατα τον 17χρονο γιο του, Τάλμεϊτζ, και τον 70χρονο πατέρα του, Ρίτσαρντ, για να συμμετάσχουν μαζί του σε μια ανταλλαγή αίματος από γενιά σε γενιά, ανέφερε το Bloomberg.

Τον Απρίλιο, οι τρεις τους επισκέφθηκαν το Resurgence Wellness, ένα φουτουριστικής εμφάνισης ιατρικό σπα στο Άρλινγκτον του Τέξας. Από τον 17χρονο αφαιρέθηκε ένα λίτρο αίματος -περίπου το ένα πέμπτο του αίματος σε ολόκληρο το σώμα του- και διαχωρίστηκε σε μέρη πριν το πλάσμα επαναχορηγηθεί στον πατέρα του. Στη συνέχεια, ο Μπράιν Τζόνσον έδωσε ένα λίτρο προϊόντων αίματος στον 70χρονο πατέρα του και κανείς δεν έδωσε αίμα πίσω στον 17χρονο.

Ο Μπράιαν Τζόνσον έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την επικαιρότητα με τις προσπάθειες του να αποκτήσει όργανα εφήβου. Σε σχετικό νέο μήνυμά του στο Instagram αναφέρει: «Ο γιος μου, ο πατέρας μου κι εγώ ολοκληρώσαμε την πρώτη στον κόσμο ανταλλαγή πλάσματος μεταξύ πολλών γενεών. Κάποτε χωρισμένοι από το μυαλό, τώρα ενωμένοι από τη βιολογία».

Και συνεχίζει σημειώνοντας: «Έχει επαληθευτεί. Το δέρμα μου σε αυτή τη φωτογραφία έχει έναν ελαφρώς κίτρινο τόνο. Είναι υγιές και ωραίο. Οι ηπατικοί μου δείκτες, όπως μετρήθηκαν με αίμα και μαγνητική τομογραφία, είναι τέλειοι. Είναι αποτέλεσμα του θερμιδικού μου περιορισμού (2.000 θερμίδες ημερησίως), του χαμηλού υποδόριου λίπους και των καροτενοειδών στη διατροφή μου και στα συμπληρώματα. Μειώνουμε τη λουτεΐνη από 20mg ημερησίως σε 10mg για να δούμε αν θα ηρεμήσει το κίτρινο».

