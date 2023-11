Μπράιαν Τζόνσον: Αντιδράσεις για το project Baby Face - «Δείχνεις χλωμός, κουρασμένος και μεγάλος»

O γνωστός μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον, ο οποίος ξοδεύει εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αποκτήσει όργανα εφήβου, έδωσε στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο 46χρονος εκατομμυριούχος Μπράιαν Τζόνσον, ο οποίος συνεχίζει την μάχη του κατά της γήρανσης, επιδεικνύει πλέον το νέο του «baby face» με ανάρτησή του στο X . Ο Τζόνσον έχει πει ότι χρησιμοποιεί το αίμα του 17χρονου γιου του, ενώ έχει αναφερθεί πως μετράει τις νυχτερινές του στύσεις και παρακολουθεί στενά τον πρωκτό του ως μέρος μιας αυστηρής αγωγής. Τη Δευτέρα, λοιπόν, δημοσίευσε μια σέλφι δείχνοντας τους καρπούς της δουλειάς του, την οποία αποκάλεσε με την κωδική ονομασία «Project Baby Face».

Η προσπάθεια περιλαμβάνει τη συρρίκνωση του «όγκου του προσώπου» προκειμένου να τον κάνει να φαίνεται νεότερος, σύμφωνα με τον Τζόνσον, ο οποίος έχει καταγράψει τις προσπάθειές του να κάνει bio-hack για να αντιστρέψει τη βιολογική ηλικία του σώματός του, μια προσπάθεια που έχει ονομάσει «Blueprint».

«Αδυνάτισα πολύ τον πρώτο χρόνο του Blueprint και έχασα πολύ όγκο στο πρόσωπο», έγραψε ο Τζόνσον στον λογαριασμό του στο X. «Ξεκινήσαμε το Project Baby Face πριν από 10 μήνες. Πώς τα πάμε;».

I got really skinny the first year of Blueprint and lost a lot of facial volume. We started Project Baby Face 10 months ago. How are we doing? https://t.co/BGomokJu6W pic.twitter.com/nSslhfJYNo