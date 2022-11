Ντάλας: Σύγκρουση αεροσκαφών σε αεροπορική επίδειξη - Βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή

Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Ντάλας των ΗΠΑ για τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra συγκρούστηκαν και συνετρίβησαν στην αεροπορική επίδειξη Wings Over Dallas στις 13:20 (21:20 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Παραμένει άγνωστο το πόσα άτομα επέβαιναν στα δύο αεροσκάφη.

OMG - two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today



This is crazy



pic.twitter.com/CNRCCnIXF0