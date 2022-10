Nord Stream: Οι πρώτες υποβρύχιες εικόνες μετά την έκρηξη στον αγωγό φυσικού αερίου

Η σουηδική εφημερίδα «Expressen» δημοσίευσε τα πρώτα υποβρύχια πλάνα από τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream, μετά τις καταστροφές που υπέστη από έκρηξη.

Γερμανοί ερευνητές, δεν έχουν ακόμα ταυτοποιήσει αυτούς που εμπλέκονται στο ατύχημα στον αγωγό, αν και αφήνουν υπονοούμενα ότι πρόκειται για ρωσική δολιοφθορά.

Όπως δείχνουν οι αποκλειστικές εικόνες του σουηδικού Μέσου, σε βάθος 80 μέτρων κάτω από την επιφάνειά της Βαλτικής Θάλασσας, απεικονίζονται οι ρωγμές στον αγωγό του Nord Stream 1.

Η υποβρύχια κάμερα κατέγραψε μεγάλες ρωγμές στον αγωγό στον βυθό της θάλασσας πριν φτάσει στον οπλισμένο με σκυρόδεμα χαλύβδινο σωλήνα, που έχει καταστραφεί.

Τουλάχιστον 50 μέτρα της γραμμής του αγωγού φυσικού αερίου φαίνεται να έχουν καταστραφεί μετά και την έκρηξη, που σημειώθηκε, μεγέθους 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι εκρήξεις που ακολούθησαν στην περιοχή έχουν κλιμακώσει την γεωπολιτική διαμάχη μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Ωστόσο η Ρωσία, από την πλευρά της αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή.

Προκαταρκτική έρευνα για τις ζημιές και στους δύο αγωγούς αερίου Nord Stream στο δανέζικο τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας έδειξε πως οι διαρροές προκλήθηκαν από «ισχυρές εκρήξεις», ανέφερε σε δήλωσή της σήμερα η Αστυνομία της Κοπεγχάγης.

