Νιγηρία: Εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες - «Ικετεύουμε για στήριξη»

Τουλάχιστον 110 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές στο BBC.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πολιτείας Νίγηρα (NSEMA), Αμπουλάχι Μπάμπα-Άρα, η βροχόπτωση διήρκεσε αρκετές ώρες και τα ορμητικά νερά παρέσυραν περισσότερες από 50 κατοικίες, με τους ενοίκους τους παγιδευμένους μέσα.

Ιδιαίτερα σφοδρό ήταν το πλήγμα για τις συνοικίες Tiffin Maza και Anguwan Hausawa στην πόλη Mokwa, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Flooding in Mokwa, Niger State



A deadly flood has displaced residents & submerged 50+ homes—described as the worst in recent memory.

Like the 2022 floods, it highlights urgent needs for early warning, resilient infrastructure & real recovery plans.#NigeriaFloods #Flood pic.twitter.com/ruD7FdbA4J — Taiwo Ogunwumi (@T_Ogunwumi) May 29, 2025

Ο τοπικός ηγέτης της Mokwa, Μουχάμαντ Σάμπα Αλιγιού, δήλωσε ότι έχουν περάσει «60 χρόνια» από τότε που η κοινότητα βίωσε πλημμύρες τέτοιας έκτασης. «Ικετεύω την κυβέρνηση να μας στηρίξει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε κίνδυνο.

🚨🚨UPDATE: A deadly flood has displaced residents & submerged 50+ homes.

At least 88 people have been confirmed dead after floods submerged Mokwa, a market town in Nigeria’s Niger State.

Watch ⤵️ pic.twitter.com/1sCKwVTqzp — TV 10 Gano Mazima (@TmcMazima) May 30, 2025

Ένας ντόπιος ψαράς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει μείνει άστεγος: «Δεν έχω πού να κοιμηθώ. Το σπίτι μου έχει ήδη καταρρεύσει», είπε ο Νταντζούμα Σάμπα.

Η περίοδος των βροχών μόλις ξεκίνησε στη Νιγηρία.

Το 2024, πολλές περιοχές της βόρειας Νιγηρίας επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, που προκάλεσαν θανάτους και εκτενείς ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Η χώρα είχε βιώσει και το 2022 σοβαρές πλημμύρες, οι οποίες ανάγκασαν περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους.

Με πληροφορίες από BBC

