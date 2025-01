Νιγηρία: Τουλάχιστον 60 νεκροί από ανατροπή και έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε βενζίνη

Στη Νιγηρία, τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε Βενζίνη ανατράπηκε, σήμερα Σάββατο 18 Ιανουαρίου.

Από την ανατροπή του βυτιοφόρου προκλήθηκε διαρροή βενζίνης και έκρηξη, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας οδικού δικτύου της χώρας (FRSC).

Το δυστύχημα στην πολιτεία του Νίγηρα έρχεται μόλις μερικούς μήνες από μία παρόμοια έκρηξη στην πολιτεία Τζιγκάουα, τον Οκτώβριο του 2024, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 147 ανθρώπων. Επρόκειτο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

