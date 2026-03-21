Ιρανικό πλήγμα κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ – Τουλάχιστον 47 τραυματίες

Πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν έπληξε την πόλη Ντιμόνα στο νότιο Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 47 ανθρώπων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ «Σιμόν Πέρες», ενώ ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι το πλήγμα αποτελεί «απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του πυρηνικού συγκροτήματος της Νατάνζ στο κεντρικό Ιράν.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας τραυματιστεί από θραύσματα. Μια γυναίκα περίπου 30 ετών φέρει μέτρια τραύματα, επίσης από θραύσματα, ενώ δεκάδες ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά ή χτύπησαν στην προσπάθειά τους να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία. Επιπλέον, αρκετοί πολίτες υπέστησαν ισχυρό σοκ.

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Μπεερσεβά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αναχαιτίσουν τον βαλλιστικό πύραυλο.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχει λάβει γνώση αναφορών σύμφωνα με τις οποίες βλήμα έπληξε την πόλη Ντιμόνα στο Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις για ζημιές στο Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας της Νεγκέβ.

Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές της περιοχής δεν κατέγραψαν μη φυσιολογικά επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα συνεχίσει να συλλέγει περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, ζημιές σημειώθηκαν και στη βόρεια πόλη Μαάλοτ-Ταρσίχα, όπου θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο έπληξαν πολυκατοικία. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, ο Ιρανικός Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι το συγκρότημα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ έγινε στόχος επίθεσης, διευκρινίζοντας ότι δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών.

