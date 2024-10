Νεπάλ: Τουλάχιστον 209 νεκροί από πλημμύρες - Σοκάρουν οι εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον 209 άτομα έχασαν την ζωή τους στο Νεπάλ και 29 ακόμη άτομα αγνοούνται, καθώς έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση, ολέθριες πλημμύρες και κατολισθήσεις «χτύπησαν» την ορεινή χώρα, κυρίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού, σκορπίζοντας τον θάνατο.

Η περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας μαστίζεται κάθε χρόνο από ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν ευρείας κλίμακας καταστροφές και στοιχίζουν εκατοντάδες ζωές. Ωστόσο, την νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στο Νεπάλ σημειώθηκαν οι πιο έντονες βροχοπτώσεις από το 20002, προκαλώντας την ξαφνική υπερχείλιση του ποταμού Μπαγκμάτι, που διαρρέει την κοιλάδα όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα. Έτσι, ολόκληρες συνοικίες της Κατμαντού χτυπήθηκαν από χείμαρρους λάσπης και συντριμμιών κάθε λογής.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, τουλάχιστον 35 από τα θύματα θάφτηκαν ζωντανά μέσα σε τρία οχήματα, όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε τμήμα δρόμου νότια της Κατμανού.

Η επίπονη και υπομονετική δουλειά της αναζήτησης επιζώντων συνεχίζεται σήμερα σε συνοικίες της Κατμαντού που έχουν καταπλακωθεί από βουνά λάσπης, ενώ έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα έργου ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους, καθώς ήδη υπάρχουν ελλείψεις λαχανικών στην πρωτεύουσα με τις τιμές τους να ανεβαίνουν στα ύψη.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της υδρολογικής και μετεωρολογικής υπηρεσίας του Νεπάλ, σταθμοί σε 14 επαρχίες κατέγραψαν βροχοπτώσεις-ρεκόρ τις 24 ώρες ως το πρωί του Σαββάτου.

Σταθμός στο αεροδρόμιο της Κατμαντού κατέγραψε 240 χιλιοστά κατακρήμνισης, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η περίοδος των μουσώνων στην νότια Ασίας κρατάει από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβρη, όμως οι επιστήμονες έχουν επισημάνει πως η κλιματική αλλαγή κάνει τα φαινόμενα αυτού του είδους συχνότερα και εντονότερα.

Με πληροφορίες από AFP

